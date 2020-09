Αθλητικά

EURO 2021: “Έχασε την μπάλα” η Εθνική Ελπίδων στην Κροατία

Συντριβή για την ελληνική ομάδα στο γήπεδο “Andelko Herjavec”.

Θεωρητικά ήταν ένα από τα ντέρμπι του ομίλου, όμως αγωνιστικά η Εθνική Ελπίδων δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο «Andelko Herjavec» του Βαραζντίν για την αναμέτρηση με την Κροατία, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του EURO 2021.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε να χάνει 3-0 στο 14ο λεπτό (!), για να γνωρίσει τελικώς τη συντριβή με 5-0 από τους γηπεδούχους και να χάσει μεγάλο μέρος των πιθανοτήτων του για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον 4ο όμιλο.

Τα γκολ των Μόρο (2΄) και Μάγερ (5΄) «έκοψαν τα πόδια» των παικτών του Γιάννη Γκούμα, με τους νεαρούς διεθνείς να πελαγοδρομούν στη συνέχεια, να κάνουν τη χειρότερη εμφάνισή τους και να δέχονται άλλα δύο τέρματα, από τους Μούσα (14΄) και Μάγερ (24΄), πριν ο Μούσα και πάλι διαμορφώσει το τελικό 5-0 στο 52ο λεπτό.

Η ελληνική ομάδα μετρά πλέον τρεις νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλία, παραμένοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Τσεχία, που χθες είχε συντρίψει με 6-0 εκτός έδρας το Σαν Μαρίνο. Η ομάδα του κρατιδίου αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο της Εθνικής, στις 6 Σεπτεμβρίου (21:30) εκτός έδρας.

Οι συνθέσεις:

ΚΡΟΑΤΙΑ (Τόμισλαβ Ρουκάβινα): Σέμπερ, Σβέρκο, Σόσα, Σούταλο, Έρλιτς, Νέγιασμιτς (60΄ Μπίστροβιτς), Ιβάνουσετς (77΄ Ντόλτσεκ), Μόρο (78΄ Ζάπερ), Μάγερ, Μούσα (67΄ Κουλένοβιτς), Σπίκιτς (60΄ Κούζε).

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Γκούμας): Στεργιάκης, Νάτσος, Κατράνης, Νικολάου (78΄ Αντζουλάς), Διαμαντής, Βρουσάι, Αλεξανδρόπουλος (29΄ Τσιγγάρας), Μπαλογιάννης (71΄ Μπότος), Νταβιώτης (46΄ Καμπετσής), Λιάβας, Εμμανουηλίδης (71΄ Χριστόπουλος).