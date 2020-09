Πολιτική

Άγκυρα: Ναι σε διάλογο με την Αθήνα αλλά χωρίς όρους

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί την Ελλάδα να στηρίξει την πρωτοβουλία Στόλτενμπεργκ.

Στον διάλογο... αλά Τούρκα επιμένει η Άγκυρα.

“Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέλαβε μια πρωτοβουλία για τη μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και για την πρόληψη ανεπιθύμητων ατυχημάτων. Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται επίσης από τη χώρα μας, στοχεύει στην έναρξη στρατιωτικών-τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εντός του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας”, αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Και συνεχίζει: “Περιμένουμε από την Ελλάδα να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας είναι έτοιμη για διάλογο με την Ελλάδα, χωρίς προϋποθέσεις, προκειμένου να βρεθούν μόνιμες λύσεις σε όλα τα ζητήματα μεταξύ μας και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου”.