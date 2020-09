Οικονομία

Ο Παπαθανάσης αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ποιος ήταν ο επενδυτής με τον κορονοϊό (βίντεο)

Σε καραντίνα τρεις υπουργοί της Κυβέρνησης. Πότε θα κάνουν το τεστ για να διαπιστωθεί εάν είναι θετικοί στον ιό.

Καλά στην υγεία του εμφανίστηκε ο Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”. Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, βρίσκονται σε καραντίνα μετά τη συνάντησή τους με ξένο επενδυτή ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Όπως αποκάλυψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είχαν επαφή με επενδυτή που ενδιαφέρεται για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Μάλιστα, είχε κάνει το τεστ των 72 ωρών πριν έρθει στη χώρα μας.

«Δεν είχαμε δει τον Πρωθυπουργό», ξεκαθάρισε ο κ. Παπαθανάσης.

Είπε πως συνεχίζει να εργάζεται από το σπίτι του, περιμένοντας να κάνει το τεστ το Σάββατο, για να διαπιστωθεί εάν είναι θετικός στον ιό.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε πως αναζητούνται επενδυτές για κομμάτια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ δήλωσε πως ενδιαφέρον για την ΕΛΒΟ έχει εκδηλώσει ισραηλινή εταιρεία.