Κορονοϊός: Έχασε τη “μάχη” για τη ζωή, μετά από έναν μήνα στην Εντατική

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας. Ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων.

Τους 279 έφθασαν οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής ένας 75χρονος που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Ο ηλικιωμένος, από τον Αμπελώνα, έδωσε μάχη επί σχεδόν έναν μήνα στην Εντατική, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ανησυχία προκαλεί η έξαρση των κρουσμάτων, το τελευταίο διάστημα. Μετά τα 241 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ το απόγευμα της Πέμπτης, ο συνολικός αριθμός τους στην Ελλάδα “αγγίζει” τις 11.000.

Σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα τεστ για τον κορονοϊό, ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, έκανε λόγο για πρόσκαιρη έλλειψη, διαβεβαιώνοντας πως θα αποκατασταθεί στις 8 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”, οι παραδόσεις των εμβολίων θα ξεκινήσουν μετά τον Δεκέμβριο.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, διαβεβαίωσε πως θα λυθεί άμεσα το πρόβλημα με την έλλειψη των τεστ για τον κορονοϊό.