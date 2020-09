Πολιτική

Πατούλης στον ΑΝΤ1: Προληπτικοί έλεγχοι σε εργαζόμενους και ηλικιωμένους στα γηροκομεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση του Περιφερειάρχη Αττικής. «Όσοι επιστρέφουν από διακοπές να μην πηγαίνουν σε γηροκομεία αν δεν έχουν κάνει το τεστ», τόνισε. Οι δράσεις της Περιφέρειας.