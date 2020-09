Life

Τζολί - Πιτ: Μια... σαμπάνια τους έφερε κοντά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε σε δηλώσεις του ο σταρ του Χόλιγουντ.

Το chateau στη Γαλλία, του οποίου οι ιδιοκτήτες, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, παράγουν από το 2012 βραβευμένα ροζέ, ανακοίνωσε το νέο προϊόν του: η «Fleur de Miraval», μια ροζέ σαμπάνια σε περιορισμένο αριθμό φιαλών που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιανουάριο, θα κάνει στις 15 Οκτωβρίου το ντεμπούτο της στην αμερικανική αγορά.

«Για μένα» εξηγεί ο Μπραντ Πιτ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο PEOPLE «η σαμπάνια βγάζει ως δια μαγείας συναισθήματα εορτασμού, ποιότητας, κύρους και πολυτέλειας. Αλλά η ροζέ σαμπάνια είναι σχετικά άγνωστη. Με το προηγούμενο της επιτυχίας μας με το Μιραβάλ στην Προβηγκία, θέλησα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε το αντιπροσωπευτικό εμπορικό σήμα της ροζέ σαμπάνιας, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας μόνον σε αυτό το χρώμα».

Η «Fleur de Miraval» είναι το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης ενός πενταετούς πρότζεκτ, το οποίο εδώ και καιρό καλυπτόταν με πέπλο μυστηρίου. «Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό» τόνισε ο Πιτ, ο οποίος το περασμένο Σαββατοκύριακο βρέθηκε στο Μιραβάλ για να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες της πρώτης έκδοσης της ροζέ σαμπάνιας (20.000 φιάλες).

«Το Miraval δεν είναι για μένα “κρασί διασημοτήτων”. Πάνω από όλα, είναι ένα θαυμάσιο, ιδιαίτερο κτήμα το οποίο ερωτεύτηκα, και στο οποίο εξακολουθώ να επενδύω για να το κάνω ένα από τα πιο εξαιρετικά στην Προβηγκία. Για το κρασί, συνεργάστηκα με την οικογένεια Περέν. Για πέντε γενιές, είναι οινοπαραγωγοί. Μαζί, είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό, σε βάθος χρόνου. Δεν είναι απλά και μόνο μια περαστική τάση» εξήγησε.

Ο Πιτ και η Τζολί ολοκλήρωσαν το 2012 την αγορά της ιδιοκτησίας και παρόλο που ο χωρισμός τους, το 2016, συδαύλισε φήμες ότι θα την πωλούσαν, το PEOPLE επικαλείται πηγές που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και οι οποίες υποστηρίζουν ότι και οι δύο είναι αφοσιωμένοι σε αυτήν και την βλέπουν ως «μια επένδυση για τα παιδιά τους».