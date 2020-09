Οικονομία

Σταϊκούρας: Μειώσεις φόρων ανάλογα με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης

Ως την πιο δύσκολη κατάρτιση προϋπολογισμού της τελευταίας δεκαετίας, χαρακτήρισε τη φετινή ο Υπουργός Οικονομικών.

«Θα υπάρξουν προβλέψεις για μειώσεις φόρων, αλλά όχι με την έννοια των εξαγγελιών, αλλά με την έννοια των υλοποιήσεων», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση «ίσως είναι η πιο δύσκολη κατάρτιση προϋπολογισμού την τελευταία δεκαετία».

Μιλώντας στο «ΘΕΜΑ FM», ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «εμείς ως χώρα έχουμε επιλέξει να κινηθούμε σε τρεις άξονες:

Τις μειώσεις φόρων με μόνιμο και παροδικό χαρακτήρα. Μέχρι την αρχή της κρίσης υλοποιήσαμε ότι είχαμε υποσχεθεί σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Μέσα στην υγειονομική κρίση κάναμε μια σειρά παροδικών μειώσεων φόρων σε καφέ, μεταφορές, προκαταβολή φόρου. Στη Θεσσαλονίκη, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι η χώρα να προχωρήσει σε μόνιμες και παροδικές μειώσεις, ανάλογα με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης

Η Πολιτεία πρέπει να έχει πόρους για να στηρίξει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, άρα αύξηση δαπανών

Τους πόρους για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων».

Συμπλήρωσε ότι «αυτήν την άσκηση προσπαθούμε να λύσουμε και προκειμένου να λυθεί όσο γίνεται καλύτερα, ενισχύουμε το οπλοστάσιο με πόρους, όπως έγινε με την έκδοση του ομολόγου χθες». Επεσήμανε, παράλληλα, πως η Κυβέρνηση έχει τους πόρους για να αυξήσει το συνολικό πακέτο των 24 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω πανδημίας. «Εμείς έχουμε χτίσει τα εφόδια και τα πολεμοφόδια, έτσι ώστε και να επεκτείνουμε ή να βελτιώσουμε τα μέτρα και να υλοποιήσουμε την απόφαση για τις συντάξεις φέτος και ταμειακά και δημοσιονομικά», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι «με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και με τις πολύ υψηλές αβεβαιότητες, δεν έχουμε λόγους να αλλάξουμε την εκτίμηση που είχαμε κάνει στα τέλη Απριλίου. Όλοι οι αναλυτές συγκλίνουν ότι δεν πρέπει να γίνει αναθεώρηση από το 7,9%, που είπε ο Πρωθυπουργός».

Τέλος, ανακοίνωσε ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα εκταμιευθούν τα πρώτα κονδύλια από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE, το οποίο εγκρίθηκε για 15 κράτη- μέλη, με το ποσό για τη χώρα να είναι 2,7 δισ. ευρώ. Ενώ, για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε πως «η κυβέρνηση λειτουργεί μεθοδικά για να υποβάλει το πρόγραμμα τον Οκτώβριο, με έγκριση τον Ιανουάριο, για να ξεκινήσει η εκταμίευση πόρων μέσα στο α' εξάμηνο».