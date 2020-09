Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 202 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτική ενημέρωση απο τον ΕΟΔΥ. Πόσοι ασθενείς εντοπίστηκαν στα σύνορα της χώρας. Αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του ΕΟΔΥ, που εξεδόθη την Παρασκευή:

"Σήμερα ανακοινώνουμε 202 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 11200, εκ των οποίων το 55.7% άνδρες.

2188 (19.5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 4910 (43.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

38 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 10 (26.3%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 92.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 157 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 1 ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 279 θανάτους συνολικά στη χώρα. 102 (36.6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω¨".

Δείτε εδώ, τον "χαρτη" με την κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα