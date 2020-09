Κόσμος

Απειλές Ερντογάν με αναφορές στη Μικρασιατική Καταστροφή

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος εξακολουθεί να δυναμιτίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Λάδι στη φωτιά της κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έριξε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Απευθυνόμενος σε αποφοίτους Στρατιωτικής Ακαδημίας, ο Τούρκος Πρόεδρος… θυμήθηκε την Μικρασιατική Καταστροφή. «Όσους μας επιτέθηκαν πριν από έναν αιώνα, είτε τους θάψαμε στο χώμα είτε τους ρίξαμε στη θάλασσα. Εύχομαι να μην πληρώσουν το ίδιο τίμημα», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επίμαχες δηλώσεις του Ερντογάν έγιναν μέσω του τηλεφώνου του Υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος κρατούσε το κινητό σε ανοιχτή ακρόαση.

CUMHURBASKANIMIZ SN. RECEP TAYYIP ERDOGAN: "Turk Silahl? Kuvvetlerimiz, icindeki darbeci unsurlar?, kalbi ve gozu d?sar?da olan mankurtlar?, vatan? ile milleti ile bag? kopmus lumpenleri temizledikce Allah'a sukur daha da gucleniyor."https://t.co/mM6X92fi33 pic.twitter.com/IHYMerceUA — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) September 4, 2020

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πενθήμερης στρατιωτικής άσκησης, από την Κυριακή, μαζί με τις τουρκοκυπριακές δυνάμεις στα Κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις τουρκικές προκλήσεις που απειλούν την ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., για τις απειλές της Τουρκίας.