Κοινωνία

Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο στην Εθνική

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νέο άνθρωπο. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο. Εικόνες - σοκ από τον τόπο της τραγωδίας.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, όταν ένας 26χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο, ενώ το αυτοκίνητο που οδηγούσε καταστράφηκε.

Το μικρό αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα από τον Πύργο, που είχε κατεύθυνση προς την πόλη του, συγκρούστηκε με νταλίκα, με τη σύγκρουση να είναι τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο τσαλακώθηκε και έγινε μια μάζα σιδερικών, ενώ πολλά κομμάτια του διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Στην περιοχή του συμβάντος έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ που αφού απεγκλώβισαν το θύμα, το μετέφεραν στο Νοσοκομείο Πύργου, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς εκτιμάται πως ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν τον άτυχο νέο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το μικρό αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και ύστερα από αλλεπάλληλες προσπεράσεις ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στη νταλίκα που είχε κατεύθυνση προς Πάτρα.

Όπως τόνισε ο οδηγός της νταλίκας, ο οποίος σοκαρίστηκε από το συμβάν, είδε το όχημα να έρχεται καταπάνω του και προσπάθησε να το αποφύγει, βγαίνοντας εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε έναν στύλο της ΔΕΗ τον οποίο και κατέστρεψε, όμως η σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε.

Επιτόπου έσπευσαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής και διερχόμενοι οδηγοί που είδαν το συμβάν, όμως οι μαρτυρίες τους είναι διαφορετικές και αντικρουόμενες. Όλοι μιλούν για υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει το μικρό αυτοκίνητο και ότι ο οδηγός της νταλίκας προσπάθησε να το αποφύγει χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, στο τροχαίο ενεπλάκη τουλάχιστον ακόμη ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε γρήγορα τον χώρο του δυστυχήματος, με την πληροφορία να διερευνάται από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Νοσοκομείο του Πύργου, όταν οι δικοί του άνθρωποι πληροφορήθηκαν τον θάνατο του 26χρονου Τάσου.

Πηγή: patrisnews