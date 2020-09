Υγεία - Περιβάλλον

Φόβοι για “τρίτο, τέταρτο ή και πέμπτο κύμα κορονοϊού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επισημαίνει ο επιδημιολόγος και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Παρασκευής.

Εν μέσω θερινής περιόδου και με τουρισμό καταφέραμε να περιορίσουμε το δεύτερο κύμα, το οποίο ξεκίνησε περίπου στα τέλη Ιουλίου, δηλώνει στο Πρακτορείο FM, ο αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας -Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Παρασκευής.

Ο έγκριτος επιδημιολόγος δηλώνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο για τρίτο, τέταρτο ή και πέμπτο επιδημικό κύμα, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ωστόσο σημειώνει ότι η επιδημιολογική καμπύλη παρουσιάζει για περίπου 20 μέρες μία σταθεροποιητική τάση και ευελπιστεί ότι θα υπάρξει μείωση των κρουσμάτων μέσα στο Σεπτέμβρη, «λόγω της επιστροφής των εκδρομέων από τις διακοπές τους, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι θα τηρήσουν τα μέτρα και δεν θα συμβούν περαιτέρω μεταδόσεις». Παράλληλα δεν κρύβει την ανησυχία του για τα αυξημένα κρούσματα σε οίκους ευγηρίας και κλειστές δομές φιλοξενίας, για τις οποίες όπως, λέει θα ληφθούν μέτρα.

Όσον αφορά την πληρότητα των κλινών σε ΜΕΘ, ο κ. Παρασκευής αναφέρει ότι είναι περίπου 30% σε Αττική και Θεσσαλονίκη. «Κάτι το οποίο μας προκαλεί αισιοδοξία, ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ένα επερχόμενο τρίτο κύμα το φθινόπωρο ή το χειμώνα, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεχτικοί, γιατί αν αυξηθεί απότομα και πολύ ο αριθμός των κρουσμάτων, ανάλογα θα αυξηθούν και τα ποσοστά πληρότητας και θα μειωθεί η δυνατότητα διαχείρισης τους».

Για τους ασυμπτωματικούς, που από την αρχή της πανδημίας, όλες οι μελέτες μοντελοποίησης δείχνουν ότι μεταδίδουν, ο καθηγητής επισημαίνει ότι σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη εκτιμάται ότι είναι περίπου το 1/4 των συνολικών κρουσμάτων. «Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε γύρω στις 3000 διαγνωσμένα ενεργά κρούσματα στην κοινότητα. Ενδεχομένως τα πραγματικά να είναι τάξης μεγέθους γύρω στις 10.000».