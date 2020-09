Τοπικά Νέα

Συναγερμός για περιπατητές στο Φαράγγι της Φόνισσας

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική για τον εντοπισμό οκτώ ατόμων!

(Φωτό αρχείου)

Συναγερμό σε Αστυνομία και Πυροσβεστική σήμανε η περιπέτεια οκτώ περιπατητών, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους, στο Φαράγγι της Φόνισσας στο Ξυλόκαστρο.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο άντρες των δύο Σωμάτων, διασώστες και ο σκύλος της ΕΜΑΚ και ξεκίνησαν τις αναζητήσεις.

Πέρασαν μέσα στο φαράγγι και μετά από περίπου τρεις ώρες εντόπισαν τα οκτώ άτομα και τα μετέφεραν σε ασφαλές σημείο έξω από το φαράγγι.

Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται πλέον ασφαλείς στο Ξυλόκαστρο.

Πηγή: korinthostv.gr