Βηρυτός: Ναυάγησαν οι ελπίδες για επιζώντα στα χαλάσματα

Έναν και πλέον μήνα μετά την τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου, οι ελπίδες στα χαλάσματα έσβησαν...

Οι διασώστες που σκάβουν κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Βηρυτό για τρίτη ημέρα σήμερα δήλωσαν πως δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να βρεθούν επιζώντες έναν και πλέον μήνα μετά την τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Περίπου 50 διασώστες και εθελοντές, περιλαμβανομένης μιας ομάδας ειδικών από τη Χιλή, εργάστηκαν για τρεις ημέρες προκειμένου να εντοπίσουν επιζώντες αφότου την Πέμπτη αισθητήρες εντόπισαν ενδείξεις αναπνοής και θερμότητας. «Από τεχνική άποψη, δεν υπάρχουν ενδείξεις ζωής», δήλωσε ο Φρανσίσκο Λερμάντα, επικεφαλής της ομάδας εθελοντών διάσωστών Topos Chile, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα αργά το απόγευμα και πρόσθεσε πως οι διασώστες ερεύνησαν το 95% του κτιρίου.

Οι ενδείξεις ζωής που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες δύο ημέρες, είπε ο Λερμάντα, ήταν αναπνοές άλλων διασωστών μέσα στο κτίριο τις οποίες εντόπισε ο ευαίσθητος εξοπλισμός τους. Είπε πως οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν τώρα στον καθαρισμό των ερειπίων και στον εντοπισμό σορών. «Δεν σταματάμε ποτέ ακόμη κι αν υπάρχει 1% ελπίδα», είπε ο Λερμάντα. «Δεν σταματάμε ποτέ μέχρι να γίνει η δουλειά».

Από την έκρηξη της 4ης Αυγούστου σκοτώθηκαν περίπου 190 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 6.000 και καταστράφηκαν ολόκληρες συνοικίες. Οι αρχές πραγματοποίησαν χθες, Παρασκευή, τελετές με τη συμπλήρωση ενός μηνός από την έκρηξη σε μια πόλη κλονισμένη ήδη από την οικονομική κρίση. Οι προσπάθειες διάσωσης κυριάρχησαν στα τοπικά ΜΜΕ και στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης καθώς οι Λιβανέζοι εναπόθεταν τις ελπίδες τους σε ένα θαύμα, που όμως δεν ήρθε ποτέ.

Το κατεστραμμένο κτίριο όπου συνεχίζονται οι έρευνες βρίσκεται ανάμεσα στους τομείς κατοικιών Γκεμάιζε και Μαρ Μιχαέλ, που είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την έκρηξη και όπου βρίσκονταν πολλά παλιά κτίρια που κατέρρευσαν από το ωστικό κύμα. Η δουλειά προχωρούσε αργά, δήλωσαν νωρίτερα σήμερα εργάτες των συνεργείων διάσωσης καθώς το κτίριο κινδυνεύει να καταρρεύσει πλήρως. «Το κτίριο καταρρέει πραγματικά, είναι τρομακτικό και είναι πολύ επικίνδυνο για την ομάδα», δήλωσε ο Αμπού Μούσα. Οι εργάτες χρησιμοποίησαν φτυάρια και τα ίδια τους τα χέρια για να σκάψουν ενώ μηχανικοί εκσκαφείς και ένας γερανός σήκωσαν τα βαριά μπάζα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης εξοπλισμός σάρωσης για να δημιουργηθούν τρισδιάστατες εικόνες του κατεστραμμένου κτιρίου.