Κοινωνία

Φωτιά στο Αγρίνιο: Νεκρός εθελοντής πυροσβέστης

Κατέρρευσε στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά…

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Αγρίνιο.

Ο 27χρονος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά…

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική:

«Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στη θέση Χαραυγή της Τ.Κ. Καινούργιου του Δήμου Αγρινίου, ο εθελοντής πυροσβέστης Πλεξίδας Παναγιώτης του Θεοδώρου ετών 27, ένιωσε αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο Γ.Ν. Αγρινίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατό του θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση».