Κορονοϊός: κλινικές δοκιμές για θεραπεία με αντισώματα αλόγων

Ερευνητές στην Κόστα Ρίκα πρόκειται να ξεκινήσουν τις κλινικές δοκιμές μιας φθηνής θεραπείας κατά του κορονοϊού, βασισμένης σε αντισώματα που θα έχουν ληφθεί από άλογα, στα οποία θα έχει χορηγηθεί με ένεση ο ιός SARS-Cov-2, ο οποίος προκαλεί την νόσο COVID-19, σύμφωνα με επιστήμονες.

Παρασκευασμένη από το Ινστιτούτο Clodomiro Picado του πανεπιστημίου της Κόστα Ρίκα, η θεραπεία με αντισώματα αλόγου πρόκειται να δοκιμαστεί σε 26 ασθενείς από τα μέσα Σεπτεμβρίου, δήλωσε στο Reuters ο Ρομάν Μακάγια, ο πρόεδρος του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο διαχειρίζεται τα δημόσια κέντρα υγείας.

Οι αρχές της Κόστα Ρίκα ευελπιστούν να μπορέσουν να ξεκινήσουν την εφαρμογή της θεραπείας ευρύτερα στα νοσοκομεία αν τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης της μελέτης είναι ενθαρρυντικά. Σε νοσοκομεία της Κόστα Ρίκα 471 ασθενείς νοσηλεύονται με COVID-19 .

"Είμαστε περήφανοι που γνωρίζουμε ότι αυτό το προϊόν θα σώσει ζωές μέχρι το εμβόλιο να φθάσει στον πληθυσμό. Το κάνουμε με τις δικές μας πηγές, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε στη σειρά ή να συναγωνιστούμε άλλες χώρες, όπως φαίνεται να συμβαίνει με τα πιθανά εμβόλια", δήλωσε ο Αλμπέρτο Αλάπε, ένας συντονιστής του ερευνητικού αυτού σχεδίου στο Ινστιτούτο. Παρόμοιες προσπάθειες βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στην Αργεντινή και την Βραζιλία, ενώ στο Βέλγιο επιστήμονες χρησιμοποιούν λάμα.

Οι ερευνητές στην Κόστα Ρίκα υποστηρίζουν ότι η μέθοδός τους θεραπείας της COVID-19 βασίζεται στην εμπειρία της χρήσης αντισωμάτων αλόγων για την παρασκευή αντιοφικών ορών. Οι ερευνητές εισήγαν την ιική πρωτεϊνη από την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο και την χορήγησαν ενέσιμα στα έξι από τα 110 άλογα τα οποία το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί στις δοκιμές.

Εβδομάδες αργότερα, όταν τα ζώα ανέπτυξαν αρκετά αντισώματα, πήραν αίμα από τα άλογα και χρησιμοποίησαν τα αντισώματα από το πλάσμα ως πρώτη ύλη για τον ενέσιμο ορό. Αν αυτή η μέθοδος επιτύχεο, οι ερευνητές λένε ότι θέλουν να μοιραστούν την φθηνή αυτή θεραπεία με άλλα κράτη της Κεντρικής Αμερικής, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι πιο φτωχά από την Κόστα Ρίκα.