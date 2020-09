Παράξενα

Γυναίκα έδωσε το νεφρό της στον αστυνομικό που την είχε συλλάβει! (βίντεο)

Τον γύρο του κόσμου κάνει η συγκινητική ιστορία μιας γυναίκας από την Αλαμπάμα, που βγήκε από την φυλακή και προσέφερε τον νεφρό της για μεταμόσχευση, στον αστυνομικό που την είχε συλλάβει πριν χρόνια.