Παράξενα

Παρέλαση από δελφίνια στον κόλπο του Θεολόγου (βίντεο)

Ένα μοναδικό βίντεο από drone στα πεντακάθαρα, ρηχά και ζεστά νερά του Θεολόγου Φθιώτιδας!

Ένα μοναδικό βίντεο με αμέτρητα δελφίνια στον κόλπο του Θεολόγου Φθιώτιδας δημιούργησε η πλατφόρμα Up Stories.

Τα πεντακάθαρα ρηχά και ζεστά νερά του σε συνδυασμό με τα κοπάδια από ψάρια που εμφανίζονται συχνά στη περιοχή δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες προκειμένου να κολυμπούν σε αυτόν αγέλες από δελφίνια σχεδόν καθ'όλη την χρονιά, αναφέρει η περιγραφή του βίντεο.

Φέτος οι τουρίστες που επισκέφθηκαν τον Θεολόγο ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν, έστω και για λίγο, τα δελφίνια. Μόλις όμως κόπασε η πολυκοσμία και τα σκάφη αναχώρησαν από τον κόλπο, τα δελφίνια με μια επιβλητική και πανέμορφη παρέλαση επέστρεψαν και πάλι πίσω στα αγαπημένα τους ζεστά νερά.

Η εικόνα είναι πραγματικά καθηλωτική. Απολαύστε την: