Κορονοϊός - Γαλλία: Στις “κόκκινες” ζώνες η Κορσική

Στην Κορσική καταγράφεται νέα σημαντική έξαρση της επιδημίας εδώ και τρεις εβδομάδες.

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές κατέγραψαν 7.071 νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, από 8.550 το Σάββατο και 8.975 την Παρασκευή.

Ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφηκαν την Παρασκευή ήταν ένα νέο ρεκόρ ημερήσιων μολύνσεων στη χώρα. Ο αριθμός των νοσηλευομένων από την ασθένεια τις τελευταίες επτά ημέρες έφθασε τους 1.704, εκ των οποίων 288 νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Ο αριθμός των ανθρώπων στη Γαλλία που έχουν πεθάνει από την COVID-19 αυξήθηκε κατά 3 και έφθασε τους 30.701, και ο συνολικός αριθμός των περιστατικών μόλυνσης ανήλθε στα 324.777.

Η Γαλλία πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση καθώς περισσότεροι άνθρωποι θα νοσηλευθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας τις ερχόμενες δύο εβδομάδες, αντανακλώντας μια αναζωπύρωση των μολύνσεων από COVID-19 τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε χθες ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν.

Στο μεταξύ, η Κορσική θεωρείται από σήμερα κόκκινη ζώνη «ενεργού κυκλοφορίας του ιού» όπως και άλλα πέντε διαμερίσματα στη Γαλλία, και θα πρέπει τα μπαρ να κλείνουν τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε την Κυριακή ο περιφερειάρχης Πασκάλ Λελάρζ.

Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατατάσσει τα δύο διαμερίσματα που αποτελούν το γαλλικό νησί της Μεσογείου στην κόκκινη ζώνη, όπως και άλλα πέντε γαλλικά διαμερίσματα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υιοθετηθούν ενισχυμένα μέτρα κατά του ιού.

«Δεν θα υπάρχει πλέον υπηρεσία [πώλησης] αλκοόλ ούτε δραστηριότητα των μπαρ από τις 00:00. Δεν θα επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ ούτε η μεταφορά και κατανάλωση αλκοόλ στους δημόσιους δρόμους από τις 23:00», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης της Κορσικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας (ARS), στην Κορσική καταγράφεται μια νέα σημαντική έξαρση της επιδημίας εδώ και τρεις εβδομάδες. «Ο αριθμός των θετικών [στα τεστ για τον κορονοϊό] αυξήθηκε κατά 32% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε η γενική διευθύντρια της ARS της Κορσικής, Μαρί-Ελέν Λεσέν, προειδοποιώντας ότι τα ποσοστά αυτά «θα αυξηθούν περαιτέρω».

Η προσθήκη επτά νέων διαμερισμάτων ανεβάζει στα 28 τον αριθμό των γαλλικών διαμερισμάτων όπου μπορούν να υιοθετηθούν αυξημένα μέτρα κατά του ιού.

Τα διαμερίσματα Νορ, Κάτω Ρήνος, Σεν-Μαρτιτίμ, Κοτ-ντ΄Ορ --τέσσερα διαμερίσματα που περιλαμβάνουν μεγάλες συσσωματώσεις, τη μητρόπολη της Λιλ, τη Ρουέν, τη Χάβρη, το Στρασβούργο, την Ντιζόν-- τα δύο διαμερίσματα της Κορσικής (Νότια και Άνω Κορσική) και το νησί Λα Ρεϊνιόν επηρεάζονται από αυτά τα νέα μέτρα.

Το Παρίσι και η Μπους-ντι-Ρον (νοτιοανατολικά) ήταν οι πρώτες περιοχές που χαρακτηρίσθηκαν «κόκκινες» από τις 14 Αυγούστου, λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας του ιού στη χώρα.