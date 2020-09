Κόσμος

Λευκορωσία: ένταση και συλλήψεις για τον... Λουκασένκο

Σχεδόν έναν μήνα μετά τις προεδρικές εκλογές, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μινσκ, φωνάζοντας στον Λουκασένκο «Φύγε»!

Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Λευκορωσία συνέλαβαν δεκάδες διαδηλωτές και φαίνονται σε βίντεο να ξυλοκοπούν έναν άνδρα που βρίσκεται στο οδόστρωμα, καθώς οι αρχές εξαπέλυσαν άγρια καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Σχεδόν έναν μήνα μετά τις προεδρικές εκλογές της 9ης Αυγούστου που κέρδισε ο Λουκασένκο με συντριπτική πλειοψηφία και οι οποίες σύμφωνα με τους αντιπάλους του ήταν νοθευμένες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πορεύθηκαν στους δρόμους του Μινσκ, πολλοί στα ερυθρόλευκα χρώματα της αντιπολίτευσης φωνάζοντας «Φύγε!» και «Ρουφιάνε!».

Οι αρχές είχαν τοποθετήσει συρματοπλέγματα στους δρόμους και ανέπτυξαν οχήματα του στρατού, βαν, κανόνια νερού, αστυνομικούς με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων και αστυνομικούς με πολιτικά που φορούσαν μάσκες και έκαναν χρήση γκλομπ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι συνελήφθησαν, δήλωσε η κυβέρνηση σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ενώ η οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Spring-96 ανέφερε ότι ο αριθμός των συλληφθέντων ξεπερνά τους 200. Τοπικά ΜΜΕ έδειξαν επίσης πλάνα από διαδηλώσεις και συλλήψεις διαδηλωτών σε άλλες πόλεις.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως η βίαιη μεταχείριση των διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας φαίνεται να σημαδεύει μια κλιμάκωση από τις αρχές έπειτα από εβδομάδες μιας σχετικής αυτοσυγκράτησης, αν και η βία δεν ήταν τόσο εκτεταμένη και τυφλή όπως στις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων.

Πλάνα από τον τοπικό ιστότοπο TUT.BY έδειξαν έναν μασκοφόρο να χτυπά έναν διαδηλωτή καθώς ο τελευταίος βρισκόταν στο οδόστρωμα. Αστυνομικοί με πολιτικά φαίνονταν να σπάνε τη γυάλινη πόρτα μιας καφετέριας για να συλλάβουν διαδηλωτές που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο εσωτερικό. «Τρέξαμε να μπούμε στην καφετέρια για να κρυφτούμε από την αστυνομία, έσπασαν το τζάμι, όρμησαν μέσα, έβγαλαν με τη βία τρεις ανθρώπους, χτύπησαν τουλάχιστον έναν», λέει ο Εβγκένι, ένας 28χρονος διαδηλωτής, ενώ οι σερβιτόροι καθαρίζουν τα σπασμένα γυαλιά.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας με κράνη και άνδρες με πολιτικά να συλλαμβάνουν τουλάχιστον είκοσι διαδηλωτές κοντά στην κατοικία του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο, και να χτυπούν και να κλωτσούν έναν άλλο άνδρα ενώ βρισκόταν στο οδόστρωμα. Μερικοί διαδηλωτές έφυγαν φωνάζοντας «Θα επιστρέψουμε». Ένα ασθενοφόρο έφθασε σε μια άλλη καφετέρια όπου άλλος ένας μάρτυρας είπε πως ένας άνδρας ξυλοκοπήθηκε από άνδρες με γκλομπ και περπατούσε με δυσκολία.

Το TUT.BY ανέφερε ότι άνθρωποι πηδούσαν στον ποταμό Σβίσλακ για να γλιτώσουν από την αστυνομία στο Μινσκ. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης έξω από την πρωτεύουσα. Στην πόλη Μπρεστ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, πλάνα βίντεο που μετέδωσε ο ιστότοπος έδειξαν γυναίκες να φωνάζουν «Ντροπή» σε μασκοφορεμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που απομάκρυναν ανθρώπους με τη βία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Γιούρι Καράγεφ υπεραμύνθηκε των ενεργειών των δυνάμεων ασφαλείας. «Μιλάνε για βαναυσότητα της λευκορωσικής αστυνομίας, και θέλω να πω το εξής: πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν πιο ανθρώπινοι, συγκρατημένοι και ψύχραιμοι αστυνομικοί», είπε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Belta. Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στους Financial Times, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στη Λευκορωσία και να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιρροή, σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αξιοπιστία της εξωτερικής της πολιτικής.