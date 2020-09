Life

Η Τζέιν Φόντα για την ερωτική της ζωή: Ο “απογοητευτικός” Μάρλον Μπράντο και οι άλλοι

Η Τζέιν Φόντα κάνει μία αναδρομή στην ερωτική της ζωή και είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

Σε συνέντευξή της στους New York Times, η 82χρονη ηθοποιός, η οποία έχει παντρευτεί τρεις φορές, αποκαλύπτει ότι δεν «σκέφτεται» την ευκαιρία που έχασε να συνευρεθεί ερωτικά με τον Τσε Γκεβάρα και πως έχει μετανιώσει που δεν έκανε σχέση με τον Μάρβιν Γκέι.

«Ποιον σκέφτομαι, κι αυτό με μεγάλη λύπη, είναι ο Μάρβιν Γκέι. Αυτός με ήθελε αλλά δεν το έκανα. Ήμουν παντρεμένη με τον Τομ [Χέιντεν]. Συναντούσα πολλούς καλλιτέχνες για να προετοιμάσω μία συναυλία για τον Τομ και ήρθα σε επαφή και με τον Μάρβιν Γκέι... προφανώς είχε τη φωτογραφία μου στο ψυγείο του. Στη συνέχεια δεν συναντηθήκαμε, γιατί πέθανε».

Όσο για τη σχέση της με τον Μάρλον Μπράντο η Φόντα είπε ότι ήταν «απογοητευτικός», αν και τον θεωρεί «σπουδαίο ηθοποιό».

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες η Φόντα θεωρεί την Άβα Γκάρντνερ ως «την πιο σέξι γυναίκα που γνώρισα ποτέ».

«Χωρίς αμφιβολία», λέει η Φόντα. «Ήταν το απόλυτο, ένα πραγματικό απόλυτο, και ήταν ένα μωρό».

Πλέον, η σταρ λέει ότι «δεν ενδιαφέρεται» να γνωρίσει κανέναν σε αυτό το στάδιο της ζωής της.

«Δεν έχω χρόνο. Είμαι απόλυτα πλήρης με τον εαυτό μου και τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και τους φίλους μου. Δεν θέλω άλλο ρομάντζο. Δεν έχω χρόνο γι' αυτό», επισημαίνει και προσθέτει ότι δεν είναι μόνη. «Δεν ήμουν ποτέ μόνη. Δεν έχω βαρεθεί ποτέ, ούτε ένιωσα μοναξιά στη ζωή μου».

Ακόμα αποκαλύπτει ότι η ακτιβιστική της δράσης για την κλιματική αλλαγή είναι αυτή που την κάνει να νιώθει και να φαίνεται καλά καθώς μεγαλώνει.

«Είμαι ακτιβίστρια, οπότε νιώθω καλά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μου. Αν γκρίνιαζα και είχα κατάθλιψη δεν θα φαινόμουν τόσο καλά. Και το άλλο είναι ότι έχω μία καλή στάση σώματος. Και, είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό είναι σημαντικό. Δούλεψα σκληρά για να έχω μία δυνατή πλάτη».