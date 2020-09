Life

Η Κατερίνα Διδασκάλου στο “Πρωινό” για τις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η “Μυρσίνη” για τις εξελίξεις στη σειρά, που θα μεταδίδεται πέντε φορές την εβδομάδα, αλλά και για τις θεατρικές παραστάσεις της.