Κοινωνία

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Νόμιμη η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δίνει το «πράσινο φως» για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Νόμιμη, πρόσφορη και αναγκαία η τηλε-εκπαίδευση, σχολίασε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αφορμή τη Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με την οποία δίνει το «πράσινο φως» για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε το υπουργείο σε σχετική ενημέρωση, η Γνωμοδότηση της Αρχής (4/2020, 7.9.2020), έκρινε ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως αυτή ψηφίστηκε πρόσφατα, είναι «απολύτως συμβατή µε τη βασική αποστολή του Κράτους για παροχή εκπαίδευσης και δεν αντίκειται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Έκρινε, επίσης, ότι είναι «πρόσφορο μέτρο για τη διατήρηση της σχέσης εκπαιδευτικού-µαθητή» και «αναγκαίο εν µέσω υγειονομικής κρίσης», καθώς η χρήση µέσων, όπως η ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση, δεν είναι δυνατόν εκ της φύσεώς της να έχει τα ίδια αποτελέσματα.

Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η «ζωντανή μετάδοση» του μαθήματος γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτή της πανδημίας, µε τη λήψη προστατευτικών µέτρων και εγγυήσεων, η Αρχή έκρινε ότι «τα συγκρουόμενα συνταγματικά αγαθά βρίσκονται σε αρμονία» και ότι «η ορθότητα της κρίσης αυτής είναι προφανής στην περίπτωση της "κλασσικής" σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε καιρό πανδημίας, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας της τάξης σε σχολική αίθουσα».

«Επομένως, παρά τις αιτιάσεις των καταγγελλόντων περί του αντιθέτου, η Αρχή έκρινε ότι είναι νόμιμη η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ότι επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία», επισημάνθηκε από πλευράς υπουργείου.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του ν. 4686/2020, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την από 10/08/2020 ΠΝΠ, η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται «μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων». Σκοπός της δυνατότητας αυτής, όπως αναφέρεται στον νόμο είναι «αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος, παρά μόνον η ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο για τον ανωτέρω συγκεκριμένο σκοπό. «Τα μεταδεδομένα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται», αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 63. Επιπλέον, η επεξεργασία των εν λόγω μεταδεδομένων επιτρέπεται «αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς».

«Πράσινο φως» και για τις αποφάσεις του υπουργείου σχετικά με την αναγραφή της διαγωγής και απαλλαγή από τα Θρησκευτικά

Με την Απόφαση 32/2020 (7.9.2020), η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη. «Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης της Αρχής», σχολίασε το υπουργείο και ενημέρωσε ότι θα λάβει υπόψη του τη νέα θέση της Αρχής και θα τοποθετηθεί σχετικώς, με αφορμή και την αναμόρφωση του συνολικού πλαισίου για τα παιδαγωγικά μέτρα.

Με την ίδια Απόφαση, η ΑΠΔΠΧ έκρινε επίσης ότι «για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η κρίση αυτή, όπως επισημάνθηκε από το υπουργείο, είχε διατυπωθεί από την ΑΠΔΠΧ και σε προηγούμενη Απόφαση (28/2019).

Από το υπουργείο υπογραμμίστηκε ότι έχει ήδη τροποποιήσει προηγούμενη σχετική εγκύκλιο (23.1.2015) και έχει εκδώσει νέα εγκύκλιο (10.8.2020), σύμφωνα με την οποία για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο εν λόγω μάθημα. «Με την εγκύκλιο αυτή, το Υπουργείο Παιδείας συμμορφώθηκε πλήρως με την Απόφαση 1749/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και προσδιόρισε το περιεχόμενο της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης», τόνισε το υπουργείο.