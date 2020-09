Υγεία - Περιβάλλον

Μόρια: αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στο ΚΥΤ

Ακόμη εκκρεμούν τα αποτελέσματα από εκατοντάδες τεστ. Σε υγειονομικό αποκλεισμό έχει τεθεί το ΚΥΤ.

Σε 17 ανέρχονται, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη, τα βεβαιωμένα μέχρι στιγμής κρούσματα της νόσου του κορονοϊού στον καταυλισμό των προσφύγων και των άλλων αιτούντων άσυλο στη Μόρια της Λέσβου.

Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από τον έλεγχο μέχρι τώρα 1600 δειγμάτων σε σύνολο 2000 που ελήφθησαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ το τριήμερο Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Η δειγματοληψία έγινε με απόφαση του ΕΟΔΥ, μετά τη νόσηση 40χρονου Σομαλού πρόσφυγα που διέμενε σε σκηνή στο ΚΥΤ, την περασμένη Τετάρτη.

Σημειώνεται ότι όσοι πρόσφυγες διαπιστώνονται θετικοί στον ιό τίθενται σε απομόνωση σε ειδικό χώρο στο ΚΥΤ, ενώ το σύνολο του καταυλισμού από την περασμένη Τετάρτη έχει τεθεί σε υγειονομικό αποκλεισμό.