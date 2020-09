Κοινωνία

“Άδειαζαν” αποθήκες πολυκατοικιών

Εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις κλοπών. Τρεις συλλήψεις. Πώς δρούσαν και τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της 4-9-2020 στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), τρείς αλλοδαποί (ηλικίας 50, 35 και 51 ετών) μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Οι ανωτέρω, λίγο νωρίτερα, είχαν αποπειραθεί να διαρρήξουν κεντρική πόρτα εισόδου πολυκατοικίας με τον 35χρονο ως δράστη της διάρρηξης και τους 50χρονο και 51χρονο να κατοπτεύουν εξωτερικά το χώρο επιβαίνοντες σε όχημα. Ωστόσο δεν ολοκλήρωσαν την εγκληματική τους πράξη καθώς έγιναν αντιληπτοί από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ που τους ακινητοποίησε και τους οδήγησε στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική ομάδα είχε συσταθεί από τα τέλη του μηνός Ιουνίου, δρώντας μεθοδικά και εναλλάσσοντας τη σύνθεση των μελών της.

Ως προς τον τρόπο δράσης, εισέρχονταν σε πολυκατοικίες περιοχών των Νοτίων Προαστίων, παραβιάζοντας με χρήση πλαστικής κάρτας τις κεντρικές θύρες εισόδου αυτών. Στη συνέχεια, κατευθύνονταν στο χώρο όπου βρίσκονταν οι αποθήκες, παραβιάζοντας τις θύρες αυτών είτε με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν διάφορα αντικείμενα.

Από την έρευνα, πιστοποιήθηκε η συμμετοχή τους σε -25- περιπτώσεις διαρρήξεων- κλοπών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων καθώς και οικιακά σκεύη, εργαλεία και άλλα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει από αποθήκες.

Επιπρόσθετα, ο 35χρονος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για κύρια ανάκριση.