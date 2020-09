Οικονομία

Eurogroup με φυσική παρουσία... μόνο για 2,5 ώρες!

"Βήματα" επιστροφής στην κανονικότητα απο τους ΥΠΟΙΚ της ΕΕ, Γιατί θα έχει περιορισμένη διάρκεια η συνεδρίαση. Τι θα συζητηθεί.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

H αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης στην ευρωζώνη εν μέσω πανδημίας και οι πολιτικές ανάκαμψης των οικονομιών των κρατών-μελών, θα είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το Eurogroup που θα συνεδριάσει στις 11 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο, με φυσική παρουσία μετά από επτά μήνες.

Όπως ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες, η συζήτηση των υπουργών οικονομικών θα επικεντρωθεί στα εθνικά δημοσιονομικά σχέδια, εν αναμονή της κατάθεσης των εθνικών σχεδίων του προϋπολογισμού για το 2021 ως τα μέσα Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί η διάρκεια και η «μορφή» των «δημοσιονομικών κινήτρων» που έχουν δοθεί λόγω της πανδημίας. Σε γενικές γραμμές, η ιδέα είναι κάποια στιγμή στο μέλλον τα κράτη-μέλη να περάσουν από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη της ρευστότητας, σε πιο μακροπρόθεσμες επενδυτικές δραστηριότητες που τονώνουν την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ευρωζώνης, υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των υπουργών οικονομικών να διατηρηθεί η δημοσιονομική στήριξη. «Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι δεν είναι τώρα η ώρα να άρουμε τα δημοσιονομικά κίνητρα για τη στήριξη της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Eurogroup της 11ης Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες με τη φυσική παρουσία των υπουργών οικονομικών και θα είναι το «ντεμπούτο» του νέου Προέδρου του Eurogroup, του Ιρλανδού, Πασκάλ Ντόναχιου.

Η συνεδρίαση θα διαρκέσει μόνο δυόμιση ώρες, θα ξεκινήσει με τους 19 υπουργούς οικονομικών της ευρωζώνης και θα συνεχίσει με τους 27 υπουργούς οικονομικών των χωρών της ΕΕ με βασικό θέμα συζήτησης την τραπεζική ενοποίηση.