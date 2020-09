Κοινωνία

Νέα ΚΥΑ για την λειτουργία των σχολείων

ΚΥΑ για τη χρήση μάσκας, τη λειτουργία κυλικίων και τη λειτουργία φροντιστηρίων. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, ανακοίνωσε πως τις επόμενες ώρες θα εκδοθεί ΚΥΑ με την οποία θα δίνονται οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία από την Δευτέρα οπότε και θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

«Η ΚΥΑ θα αποσταλεί άμεσα σε όλα τα σχολεία και τις λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες, ώστε όλοι να γνωρίζουν ακριβώς και με λεπτομέρεια τι ισχύει σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε ο κ.Χαρδαλιάς. «Προβλέπει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου μάθησης, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και άλλους συναφείς φορείς, καθώς και τις βιβλιοθήκες και τα γενικά αρχεία του κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 -2021».

Αμέσως μετά, ο υφυπουργός διευκρίνισε, ότι η ΚΥΑ ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η χρήση μάσκας και η λειτουργία των κυλικείων στα σχολεία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις εισηγήσεις της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων. «Συγκεκριμένα», τόνισε ο κ.Χαρδαλιάς, «όσον αφορά στη χρήση μάσκας υπενθυμίζεται ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και στους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το νηπιαγωγείο έως την τρίτη Δημοτικού, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωσή τους με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου. Στα μέσα μεταφοράς μαθητών και κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή σταθερό συνοδό, γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο. Επίσης, κατά την διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, ειδικά δηλαδή βοηθητικό προσωπικό ή σχολικό νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στα ΚΕΣΥ, προκρίνεται η διαφανής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις όπου η ανάγνωση από τα χείλια αποτελεί μέσο επικοινωνίας».

Όσον αφορά τους συνοδούς μαθητών στα ΚΕΣΥ, ο υφυπουργός είπε ότι θα φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα. «Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης», επισήμανε, «μπορεί να προκριθεί από τον θεράποντα ιατρό σε παιδιά με υποκείμενα νοσήματα. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται οι μαθητές με γνωσιακή αναπτυξιακή ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς, καθώς και μαθητές με σοβαρό νευρολογικό, μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν την μάσκα τους. Προσέρχονται κανονικά στο σχολείο αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά. Επίσης για τους μαθητές σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στους μαθητές που προσέρχονται στα ΚΕΣΥ, συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε, ότι για την προστασία της σχολικής κοινότητας δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ διευκρίνισε, πως «διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι μπορούν να γίνονται μόνο ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας».

Εάλλου ο κ Χαρδαλιάς διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν φοράει μάσκα δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο ενώ δεν θα υπάρχει τιμωρία.

Σχετικά με την λειτουργία των κυλικείων ισχύουν τα εξής, όπως είπε ο υφυπουργός:«Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας , απολύμανσης χώρων και υγιεινής. Παραδείγματος χάρη, καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων με εφαρμογή απολύμανσης επιφανειών και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης, όπως αποχή από την εργασία σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή συμπτωμάτων συμβατών με τον κορονοϊό, χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο, δηλαδή κατά την προετοιμασία και διανομή προϊόντων είναι υποχρεωτική. Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν από την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό. Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου κατά την αναμονή και εξυπηρέτησή τους από το κυλικείο για αυτό και προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών κατά τη αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη. Συνιστάται οι μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά χεριών μετά την συναλλαγή με το κυλικείο και πριν από τη λήψη του γεύματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του κυλικείου».

«Στόχος του συνόλου των μέτρων που αφορούν στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, όπως και όλων των μέτρων είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας», επισήμανε ο κ.Χαρδαλιάς.

Παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία για την πανδημία, ανέφερε ότι από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί στη χώρα 11.524 κρούσματα, εκ των οποίων τα 3.978 είναι ενεργά. Επίσης, 1.395 συνάνθρωποί μας πήραν εξιτήριο από νοσοκομεία και 5.867 ανάρρωσαν κατ' οίκον.

Παράλληλα, στις πύλες εισόδου της χώρας, από την 1η Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 451.908 έλεγχοι σε σύνολο 3.553.035 εισερχόμενων στην Ελλάδα, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 972.

Τέλος, ο υφυπουργός αναφερόμενος στους ελέγχους που διεξάγονται στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων σε όλη την επικράτεια, τόνισε από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 36 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 3 παραβάσεις. «Είναι ευθύνη όλων μας», υπογράμμισε, «να προστατέψουμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας, οι οποίοι κινδυνεύουν άμεσα και περισσότερο από τον ιό».