Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων

Εκατοντάδες νέα κρούσματα στην χώρα σε 24 ώρες. Ποια είναι η κατάσταση της υτγείας του Μπερλουσκόνι που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με Covid-19.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν στην Ιταλία 1.370 νέα κρούσματα κορονοϊού, με δέκα νεκρούς.

Xθες τα κρούσματα ήταν χίλια εκατόν οκτώ, με δώδεκα νεκρούς. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα πραγματοποιήθηκαν πενήντα δυο χιλιάδες περισσότερα τεστ.

Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, προέκυψαν σήμερα νέα κρούσματα. Οι περιοχές με περισσότερους νέους θετικούς στον ιό, είναι η Λομβαρδία, (διακόσιοι εβδομήντα ένας), η περιφέρεια της Νάπολης (διακόσιοι σαράντα εννέα) και του Μπάρι (εκατόν σαράντα εννέα).

Στο μεταξύ, ο προσωπικός γιατρός του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Λουίτζι Τζανκγρίλο, τόνισε ότι η υγεία του Καβαλιέρε βελτιώνεται και όλες οι παράμετροι των εξετάσεων είναι ενθαρρυντικές.

Ο Μπερλουσκόνι βρίσκεται από την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου με διάγνωση κορονοϊού, και η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι η Covid-19 προκάλεσε την εμφάνιση πνευμονίας.