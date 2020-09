Κοινωνία

Κορονοϊός: “Παρών” από παππούδες και γιαγιάδες για την νέα σχολική χρονιά (βίντεο)

Παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν, λένε ότι είναι μονόδρομος η συνδρομή τους, για την μετακίνηση των μικρών από και προς τα σχολεία, αλλά και την φροντίδα τους, μέχρι να σχολάσουν οι γονείς από την δουλειά.