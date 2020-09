Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Είναι μια καλή μέρα για να ασχοληθούμε με την ποιότητα της ζωής μας και να απαλλαγούμε από εξαρτήσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας.

ΚΡΙΟΣ: Είναι σημαντικό να ανοίξεις τα μάτια σου και να δεις τις καταστάσεις ρεαλιστικά, γιατί κάποιες φορές έχεις την τάση να θεωρητικολογείς και να χάνεις την ουσία. Έχεις να δώσεις μια μάχη που, για να την κερδίσεις, θα πρέπει να είσαι ευέλικτος. Και ευέλικτος, δε σημαίνει να λες τα δικά σου χωρίς να υπολογίζεις ποιον έχεις απέναντι σου. Το αντίθετο μάλιστα, να τον υπολογίζεις και να μην τον αντιμετωπίζεις όντας κολλημένος σε πεποιθήσεις που δεν έχουν θέση στην προκειμένη περίπτωση.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τους Ήλιο και Δία να κορυφώνουν σήμερα το μεταξύ τους τρίγωνο, μπορεί από τη μία να πάρεις χρυσό μετάλλιο, απ’ την άλλη όμως μπορεί να βγεις και τελευταίος σε μια κούρσα που τρέχεις μόνος σου. Η Σελήνη στον 2ο ηλιακό σου οίκο είναι αχόρταγη και μπορεί να λειτουργήσεις με πλεονεξία, προσπαθώντας να κερδίσεις σε μια ώρα όσα δεν κερδίζεις σε έναν χρόνο. Ναι, στο τέλος της μέρας μπορεί να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι. Μπορεί όμως αν δεν προσέξεις, να χάσεις και πράγματα που σου είναι απαραίτητα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ορόσημο για σένα, δεδομένου ότι ένα τρίγωνο Ήλιου/Δία στα ζώδια της γης, μπορεί να σου δώσει την απαραίτητη γείωση που θα σε βοηθήσει να γίνεις πιο πρακτικός και αποτελεσματικός. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που νιώθεις να περπατάς πάνω σε κινούμενη άμμο, μπορεί να υπολογίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δε θα την αφήσουν να σε καταπιεί. Πρόσεχε όμως! Δε χρειάζεται να στηριχτείς στις εγγυήσεις και στις υποσχέσεις που θα σου δώσουν άλλοι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο κίνδυνος που ελλοχεύει να φερθείς με ανευθυνότητα και να αδιαφορήσεις για τις συνηθισμένες καθημερινές υποχρεώσεις σου είναι ορατός σήμερα, με τη Σελήνη να βρίσκεται στους Διδύμους, την ίδια στιγμή που μέσω νέων γνωριμιών, αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι θα καταφέρεις να αναρριχηθείς σε καλύτερα επίπεδα ζωής και εργασίας. Για να μην αναφέρω το σενάριο που ξεμυαλίζεσαι ερωτικά και δεν μπορείς να βρεις τρόπο να προσγειωθείς στη μίζερη πραγματικότητα. Το θέμα είναι να μπει και φαΐ στο σπίτι…

ΛΕΩΝ: Με το τρίγωνο του Ήλιου με τον Δία, η ασφάλεια σου και ό,τι περιεχόμενο δίνεις σε αυτήν, είναι μια υπόθεση που φαίνεται να εξελίσσεται ευνοϊκά για εσένα σήμερα. Είτε μιλάμε για την οικονομική σου ασφάλεια, για την οποία δείχνεις αποφασισμένος να κάνεις κινήσεις για να την πετύχεις, είτε για τη συναισθηματική που ίσως πιστέψεις ότι βρήκες τον “νορμάλ” άνθρωπο που παρακαλούσες καιρό να βρεθεί στον δρόμο σου. Αμ δε… Πάνω στη δίψα σου να καλύψεις τις ανάγκες σου, μπορεί να κάνεις τις πιο λάθος επιλογές. Γι’ αυτό πρώτα ξεδιψάμε και μετά επιλέγουμε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κι ενώ όλα μπορούν να πάνε κατ’ ευχή, υπάρχει κάτι που μπορεί να χαλάσει την εξέλιξη των πραγμάτων… Αυτό είναι ο παλιός, κακός εαυτός σου, που σου έχει βγάλει το λάδι τους τελευταίους πολλούς μήνες και που, πάνω που πήγε να βγει στη σύνταξη, τον επαναφέρεις, γιατί φοβάσαι να κάνεις το βήμα μπρος και επιζητάς την παλιά, κακή σου καθημερινότητα. Κρίμα, μόνο αυτό θέλω να πω και να σωπάσω, σε μια μέρα που κάθε φορά που θα περνάει απ’ το μυαλό σου κάποιο πισωγύρισμα, καλύτερα να βάζεις το κεφάλι σου κάτω από παγωμένο νερό.

ΖΥΓΟΣ: Αν κάτι έχεις να φοβηθείς σήμερα, που όλοι θέλουν το καλό σου και που χορεύουν όπως τους παίζεις, είναι αυτή τη σκύλα που κρύβεις μέσα σου και που δε διστάζεις να τη λύσεις κάθε φορά που κάτι δεν είναι όπως το θες ή δε γίνεται όπως το θες. Δεν μπορεί να σου χαρίζουν γαϊδούρι και να το κοιτάς στα δόντια. Πες εκεί ένα “ευχαριστώ”, να πάει στο καλό… Ούτως η άλλως γαϊδούρι με την οδοντοστοιχία του Κλούνεϊ δεν πρόκειται να βρεις. Άσε που κι εκείνου ψεύτικα είναι…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σκορπιέ μου… Σκορπιέ μου… Πρέπει να τα κόψω τα “μου” για να καταλάβεις ότι δεν ανήκεις σε κανέναν και δε σου ανήκει κανένας. Οι νέες γνωριμίες και όλες οι επαφές που θα σου δώσει το τρίγωνο του Ήλιου με τον Δία, έρχονται για να σου ανάψουν φωτάκια που θα σου υποδεικνύουν κατευθύνσεις που, αν τις ακολουθήσεις, μπορεί να βελτιώσεις κάποια πράγματα στη ζωή σου και να απλουστεύσεις κάποια άλλα. Δεν έρχονται για να κάνουν αυτοί τη δουλειά για σένα. Στον εαυτό σου θα πρέπει να ποντάρεις, σε κανέναν άλλο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Νομίζω δεν χρειάζεται να στο πω… Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για σένα και σήμερα και γενικά, είναι ο εαυτός σου. Αυτός έχει και το τόξο, αυτός και το δόρυ. Αν τα όπλα σου τα χρησιμοποιήσεις δημιουργικά, για να πετύχεις και να κερδίσεις λάφυρα, τότε μιλάμε για μια περίοδο που αλλάζεις επίπεδο. Αν πάλι τα χρησιμοποιήσεις απλώς για να κάνεις επίδειξη δυνάμεων, θα φας τα μούτρα σου και θα αλλάξεις επίπεδο, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το πώς θα διαχειριστείς τον πόνο και τις απογοητεύσεις του παρελθόντος είναι το κρίσιμο σημείο της σημερινής ημέρας για σένα. Αν τα αφήσεις να σε φοβίζουν και να σου κόβουν τη φόρα να πας μπροστά, στους καινούργιους δρόμους που σου ανοίγονται, θα βρεθείς σε ένα αδιέξοδο που θα κάνει τη ζωή να δείχνει εντελώς μάταιη. Όλα αυτά που σου προκαλούν ενδοιασμούς, αποτελούν στην πραγματικότητα τη γνώση σου και την ωριμότητα σου και θα πρέπει να αγκαλιάσεις ότι μπροστά υπάρχουν και αποτυχίες και δυσκολίες και… ζωή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτό που μπορεί να αποδειχτεί παγίδα σήμερα για σένα είναι η βιασύνη σου και η ανησυχία σου να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, πριν προλάβεις να ολοκληρώσεις αυτό που ήδη έχεις. Δε χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Χρειάζεται, απλώς, να εστιάσεις σε σένα και στα θέματα που έχουν προτεραιότητα για σένα στο παρόν. Προσπάθησε να κάνεις μια στάση, για να εκτιμήσεις αυτά που έχεις πετύχει. Χωρίς αυτοεκτίμηση και σεβασμό στις προσπάθειες σου, πώς θα τα καταφέρεις στη συνέχεια;

ΙΧΘΥΕΣ: Σήμερα θα πρέπει να επιστρατεύσεις κάθε προοδευτικό κύτταρο του σώματος σου, για να μη θυσιάσεις τα καλά που σου φέρνει το τρίγωνο του Δία με τον Ήλιο, στον βωμό των κοινωνικών επιταγών. Εσύ μπορεί να κάνεις όνειρα ώστε μια ενδιαφέρουσα γνωριμία να εξελιχθεί σε σχέση ζωής. Όμως, πρόσεξε το ρήμα “εξελιχθεί”. Άσε το να εξελιχθεί και να σου δείξει τι μπορεί να σου δώσει. Αν πας να του βάλεις ταμπέλες με διάφορα “πρέπει” και κανόνες, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να πάρεις μια σχέση… “απ’ τα καλάθια”.

