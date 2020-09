Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγραψε Ιστορία με την εθνική Πορτογαλίας

Με τα γκολ που πέτυχε, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί της Σουηδίας. Όμως αυτός δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που το χάρηκε με την ψυχή του.

Το 2x2 στο ξεκίνημα του 3ου ομίλου της League A του Nations League, έκανε η Πορτογαλία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να… γράφει Ιστορία.

Ο 35χρονος σταρ των Ιβήρων πέτυχε και τα δύο τέρματα στο εκτός έδρας 2-0 επί της Σουηδίας, στην πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση, καθώς είχε απουσιάσει από την αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κροατία (4-1).

Με το πρώτο γκολ που σημείωσε στο “Friends Stadium” της Στοκχόλμης έφτασε τα 100 με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος και μαζί με τον Ιρανό, Αλί Νταεΐ, είναι οι δύο παίκτες με τριψήφιο αριθμό τερμάτων με τις εθνικές τους ομάδες. Συνολικά έχει 101 και χρειάζεται άλλα εννέα με την Πορτογαλία, για να ξεπεράσει τον σπουδαίο Ιρανό επιθετικό (109).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας, στο εναρκτήριο ματς του Euro 2004 κόντρα στην Ελλάδα, στο οποίο η “γαλανόλευκη” επικράτησε με σκορ 2-1.