Πολιτισμός

Πρώτη ατομική έκθεση από ζωγράφο 101 ετών! (εικόνες)

Ο Λόρενς Φερλινγκέτι γεννήθηκε εν μέσω της φονικής πανδημίας της ισπανικής γρίπης και προ καιρού γιόρτασε τα 101α γενέθλιά του εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Λόρενς Φερλινγκέτι είναι μαζί μας για περισσότερο από έναν αιώνα: γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου του 1919 στη Νέα Υόρκη, εν μέσω ισπανικής γρίπης, και πριν από λίγους μήνες γιόρτασε τα 101α γενέθλιά του εν μέσω της πανδημίας Covid-19. Η εμβληματική μορφή της Beat Generation δεν έχει, ωστόσο, τραβήξει τη δέουσα προσοχή ως προς τη δραστηριότητά του ως ζωγράφος. Τα πράγματα βάζει στη θέση τους η πρώτη ατομική έκθεση έργων του ζωγραφικής στη γενέτειρά του.

Τον ξέρουμε ως ποιητή, εκδότη, ιδιοκτήτη βιβλιοπωλείου, πολιτικό ακτιβιστή. Το 1955 έγινε ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του θρυλικού βιβλιοπωλείου «City Lights» στο Σαν Φρανσίσκο, την ίδια χρονιά ξεκίνησε τις φερώνυμες εκδόσεις στις οποίες το 1956 εμφανίστηκε η συλλογή του Άλεν Γκίνσμπεργκ «Howl and Other Poems», το 1964 η συλλογή «Lunch Poems» του Φρανκ Ο'Χάρα, ένα χρόνο μετά η ανθολογία ποίησης του Αντονέν Αρτώ «Artaud Anthology» που επιμελήθηκε ο Τζακ Χίρσμαν. Και άλλα βιβλία-ορόσημα στην αμερικανική λογοτεχνική σκηνή. Πριν δύο χρόνια, ο Ντίνος Σιώτης απέδωσε στη γλώσσα μας το ποίημα «O Δούρειος Ίππος του Τραμπ» του αδάμαστου, του ακαταπόνητου Λόρενς Φερλινγκέτι: «Ο Όμηρος δεν έζησε αρκετά / Για να μας πει για τον Λευκό Οίκο του Τραμπ / Που είναι ο Δούρειος Ίππος του / Απ' όπου όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου / Πηδάνε έξω για να καταστρέψουν τη δημοκρατία / Και να εγκαθιδρύσουν πολυεθνικές / Ως απόλυτους κυβερνήτες του κόσμου / Πιο ισχυρές και από τα έθνη / Και αυτό συμβαίνει ενώ κοιμόμαστε / Υποκλίσου λοιπόν, Ω Απλέ μου Ανθρωπε / Υποκλίσου!»

Όπως και το βιβλιοπωλείο του στο Φρίσκο είναι στη μποέμικη γειτονιά North Beach, κοντά στην Τσάιναταουν, έτσι τώρα η πρώτη έκθεση του ζωγράφου Λόρενς Φερλινγκέτι φιλοξενείται σε μια καινούργια γκαλερί με την επωνυμία New Release στην Τσάιναταουν της Νέας Υόρκης, ακριβώς απέναντι από το πάρκο Columbus Park. Τα εγκαίνια της έκθεσης «Lawrence Ferlinghetti: Etudes» ήταν προγραμματισμένα για τον Μάρτιο, για να συμπέσουν με τα 101α γενέθλια του Λόρενς. Το «λουκέτο» λόγω πανδημίας οδήγησε σε αναβολή, η έκθεση τελικώς εγκαινιάστηκε στα τέλη του περασμένου μήνα. Εκτίθενται 14 έργα του – δύο έργα ζωγραφικής, εννιά έργα σε χαρτί και τρεις γκραβούρες – στα οποία ο καλλιτέχνης ερμηνεύει πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας (Ίκαρος, Λήδα, Ορέστης και Κλυταιμνήστρα), πρόσωπα της λογοτεχνίας (Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς) και γυμνά νεαρά αγόρια και κορίτσια. Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 2 Οκτωβρίου.