Παράξενα

Τον κάρφωσε στο στήθος για μία... παρατήρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ σε γειτονιά. Του κάρφωσε ένα σουβλί στο στήθος και τον έστειλε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο γιατί του είπε να μην βασανίζει τον σκύλο του.

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αντρών σημειώθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης, στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 41χρονος άντρας τραυμάτισε με σουβλί στο στήθος έναν 49χρονο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αγαμέμνωνος και Αμφιπόλεως.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο thestival, ότι ο 49χρονος είχε δει τον δράστη να σηκώνει στον αέρα τον σκύλο του από το λουρί και του έκανε παρατήρηση. Ο δράστης πήγε στο σπίτι του, άρπαξε ένα σουβλί και επέστρεψε για να το καρφώσει στο στήθος του 49χρονου. Η επίθεση έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές της ομάδας Ζ και περιπολικό της άμεσης δράσης. Ο 41χρονος δράστης είχε κρυφτεί στο σπίτι του, όμως, όταν είδε τους αστυνομικούς αποφάσισε να παραδοθεί.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: thestival