Κόσμος

Πρώτη φορά με μάσκα ο Πάπας (εικόνες)

Τι είπε ο Ποντίφικας για το εμβόλιο του κορονοϊού...

Ο Πάπας Φραγκίσκος, που για πρώτη φορά σήμερα θεάθηκε δημοσίως με μάσκα, προειδοποίησε ότι κανείς δεν θα πρέπει να επιδιώκει να αποκτήσει πολιτικά οφέλη από την πανδημία ενώ κάλεσε όσους αναπτύσσουν εμβόλια να μην το θεωρήσουν ως ευκαιρία για να αποκομίσουν κέρδη.

Σήμερα ήταν η δεύτερη φορά που ο ποντίφικας δέχτηκε σε ακρόαση πιστούς δια ζώσης, μετά από έξι μήνες που συνομιλούσε μαζί τους διαδικτυακά. Για πρώτη φορά, φορούσε μια λευκή μάσκα καθώς έμπαινε και έβγαινε από το αυτοκίνητό του και χρησιμοποιούσε κατά διαστήματα αντισηπτικό που του έριχνε στα χέρια ένας συνεργάτης του.

Ο Πάπας κάλεσε τους περίπου 500 πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί να παραμείνουν στις θέσεις τους για να τηρούνται οι αποστάσεις και τους είπε ότι η πανδημία θα πρέπει να δώσει το έναυσμα σε όλους να εργαστούν για το κοινό καλό. «Δυστυχώς, όλοι μας παρατηρούμε την ανάδυση συμφερόντων. Για παράδειγμα, υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν για τον εαυτό τους τις πιθανές λύσεις, όπως να αναπτύξουν εμβόλια και μετά να τα πουλήσουν σε άλλους. Κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να σπείρουν τον διχασμό, να αποκτήσουν οικονομικά ή πολιτικά πλεονεκτήματα, να ξεκινήσουν ή να εντείνουν μια σύρραξη», συνέχισε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο ποντίφικας χαρακτήρισε «ζηλωτές του Πόντιου Πιλάτου που απλώς νίπτουν τας χείρας τους» όσους αγνοούν τα δεινά που προκάλεσε ο κορονοϊός. Σχολίασε όμως ότι μολονότι «συχνά η πολιτική δεν έχει καλή φήμη», στην ιστορία υπήρξαν πολλοί πολιτικοί «που ήταν άγιοι». Αλλά δεν κατονόμασε κανέναν.