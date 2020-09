Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Η Χάρις Αλεξίου στην πρεμιέρα

Μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις της δημοφιλούς ερμηνεύτριας, πλημμυρισμένη από αναμνήσεις και τραγούδια.

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 23:30, το «Ενώπιος Ενωπίω» επιστρέφει και ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται τη μοναδική Χάρις Αλεξίου.

H σπουδαία ερμηνεύτρια μιλά για την πορεία της στη μουσική, τις μεγάλες επιτυχίες, τις σημαντικές συνεργασίες που άφησαν εποχή και τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή της.

Μια συνέντευξη πλημμυρισμένη από τραγούδια που αγαπήθηκαν από όλους.

Πρόσωπα έκπληξη, φίλοι και συνεργάτες, μιλούν στην εκπομπή και σκιαγραφούν τις πιο άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Υπεύθυνη αρχισυνταξίας: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων : Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου