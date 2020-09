Κοινωνία

Φωτιά στα Καλύβια: καμμένα σπίτια, καταστροφές και απόγνωση (εικόνες)

Σε επαγρύπνηση όλη τη νύχτα οι Αρχές. Ποιες περιοχές εκκενώθηκαν. Τα μηνύματα από το 112 και οι έρευνες για εμπρησμό.

Βελτιώνεται η κατάσταση στην Κερατέα, καθώς η φωτιά δείχνει να βρίσκεται σε ύφεση την τελευταία ώρα.

"Τα εναέρια μέσα αποχώρησαν μόλις νύχτωσε, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι σε επαγρύπνηση όλη τη νύχτα", τόνισε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον αρχηγό του ΠΣ αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, δίνουν από το μεσημέρι που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά μια πολύ δύσκολη μάχη κόντρα στις φλόγες, αλλά και τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο 117 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία σχεδόν σε όλα τα σημεία των λεωφόρων Αθηνών - Σουνίου και Καραμανλή, ενώ έχει διακοπεί σε τμήματα των λεωφόρων Αναβύσσου (από το ύψος των οδών Αριστοδήμου και Αιγιαλείας), Καλυβίων (από την οδό Ολύμπου) και Λαυρίου (από την Βρυούλων).

Νωρίτερα ο Δήμαρχος Σαρωνικού ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, καθώς η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κερατέα είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς στην περιοχή του δήμου Σαρωνικού, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, μετέβη κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.

Με τρία μηνύματα μέσω του 112 η Πολιτική Προστασία κάλεσε, μάλιστα, τους κατοίκους να εκκενώσουν οικισμούς του δήμου Σαρωνικού όπου μαίνεται ανεξέλεγκτη μεγάλη πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, εκκενώθηκαν οι οικισμοί Φέριζα, Όλυμπος, της Αγροτικής Τράπεζας (Οικισμός ΑΤΕ) και Αγιασμόθι, καθώς και το Οικοτροφείο Αργώ όπου βρίσκονταν 27 παιδιά και όλοι μετέβησαν στο γήπεδο της Παλαιάς Φώκαιας.

Στο ένα από τα δύο μηνύματα του 112 κλήθηκαν επίσης να απομακρυνθούν προληπτικά οι κάτοικοι από τους οικισμούς Άγιος Παντελεήμονας και Άρης Σαρωνίδας και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Παλαιάς Φώκαιας, ενώ με νέο μήνυμα του 112 κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην Ανάβυσσο να απομακρυνθούν προληπτικά λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, γι’ αυτό έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά.

Ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο της πυρκαγιάς και μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα:

Έκτακτη σύσκεψη του συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, λόγω της πολύ δύσκολης και κρίσιμης κατάστασης στο μέτωπο της πυρκαγιάς, που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή των Καλυβίων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, οι οποίοι βρίσκονται από νωρίς στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, για το συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Αττική και σε διάφορες περιοχές της χώρας.



Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, παράλληλα με τις ενέργειες για την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών, το πρώτο μέλημα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.