Κοινωνία

Φωτιά στη Μόρια: Ολοκληρωτική καταστροφή του ΚΥΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στάχτη και αποκαΐδια έγινε το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Μόρια, μετά και τη χθεσινή φωτιά.

Τίποτα δεν άφησε «όρθιο» στη Μόρια η φωτιά που έκαψε για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ το ΚΥΤ όπου διέμεναν πάνω από 12.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι καταστροφές στο Κέντρο και τον περιβάλλοντα χώρο ήταν μεγάλες ήδη από την Τρίτη τη νύχτα, ενώ οι νέες εστίες που εκδηλώθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει όρθιο. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Οι φιλοξενούμενοι διανυκτέρευσαν στο δρόμο, ενώ σήμερα αναμένονται στο νησί δύο οχηματαγωγά και ένα πλοίο για τη φιλοξενία των πιο ευάλωτων ομάδων, αλλά και η τοποθέτηση των σκηνών για την προσωρινή στέγαση των υπολοίπων. Τα πάνω από 400 ασυνόδευτα παιδιά έχουν ήδη μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ έχει απαγορευτεί διά στόματος Πρωθυπουργού, η απομάκρυνση άλλων αιτούντων άσυλο από το νησί.

Αυτό που ανησυχεί τις Αρχές είναι ότι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα οι διαπιστωμένοι ασθενείς με κορονοϊό. Ειδικότερα, από τους 35 που έχουν διαγνωστεί έχουν εντοπιστεί μόλις οι οκτώ και έχουν τεθεί σε καραντίνα μαζί με τις επαφές τους, που ιχναλατούνται.

Στη Λέσβο έφτασε χθες κυβερνητικό κλιμάκιο, συνοδευόμενο από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

Οι έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης των πυρκαγιών είναι σε εξέλιξη.