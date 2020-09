Κόσμος

Αποκεφάλισαν δημοσιογράφο που έγραφε κατά της εγκληματικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ακόμα θύμα των συμμοριών βρέθηκε αποκεφαλισμένο. Οι πληροφορίες των τοπικών Μέσων.

Ένας μεξικανός δημοσιογράφος που αρθρογραφούσε για την εγκληματικότητα στη βίαιη πολιτεία Βερακρούς, στο ανατολικό τμήμα του Μεξικού, βρέθηκε χθες αποκεφαλισμένος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην τελευταία φρικιαστική δολοφονία δημοσιογράφου σε μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για τους εργαζομένους στον Τύπο.

Το πτώμα του Χούλιο Βαλντίβια, 44 ετών, που ειδικευόταν στη δημοσιογραφία «nota roja» που εστιάζει σε υποθέσεις αποτροπιαστικών εγκλημάτων και βίας, βρέθηκε στον απομακρυσμένο δήμο Τεζονάπα, περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας, Βερακρούς.

Ένα μέλος του προσωπικού της τοπικής εφημερίδα Diario El Mundo στην Βερακρούς, που εργαζόταν ο Βαλντίβια, δήλωσε ότι υπήρχε αρχικά η υποψία ότι τον 44χρονο δημοσιογράφο ίσως τον είχε χτυπήσει τρένο, εκδοχή που όμως αποκλείστηκε από την εισαγγελία.

«Ο Βαλντίβια βρέθηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές αποκεφαλισμένος με σημάδια βασανιστηρίων», δήλωσε ο εργαζόμενος της εφημερίδας, ο οποίος δεν ήθελε να κατονομαστεί.

Η El Universal και πολλά άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Βαλντίβια αποκεφαλίστηκε, στην τέταρτη δολοφονία δημοσιογράφου στο Μεξικό φέτος.

Το 2019, περίπου οι μισές από τις δολοφονίες δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο διαπράχθηκαν στο Μεξικό, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων.

«Καταδικάζουμε την δολοφονία του Χούλιο Βαλντίβια», ανέφερε η κυβέρνηση της Βερακρούς με tweet.

Η επιτροπή προστασίας δημοσιογράφων της Βερακρούς (CEAPP) τόνισε σε μια ανακοίνωσή της ότι ο Βαλντίβια δεν είχε πρόσθετα μέτρα προστασίας καθώς δεν είχε αναφέρει ότι δέχεται απειλές για την ασφάλειά του. Η επιτροπή ζήτησε από τις αρχές να διαλευκάνουν τη δολοφονία.