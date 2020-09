Οικονομία

ΔΕΗ: αβεβαιότητα για τη ρευστότητα λόγω της πανδημίας

Ιδιώτες και επιχειρήσεις δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους λόγω της κρίσης. Τι αναφέρει η έκθεση των αποτελεσμάτων για το α΄ εξάμηνο του 2020.

Το πώς θα επηρεάσει η πανδημία της COVID-19 τους πελάτες της επιχείρησης, αλλά και τους προμηθευτές της, αποτελεί σημαντική αβεβαιότητα για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση των αποτελεσμάτων για το α΄ εξάμηνο του 2020.

Πέραν των δυσχερειών πληρωμής από πελάτες που συνεχίζουν να μην αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, η εταιρεία ανησυχεί για την αρνητική επίδραση στα οικονομικά της από τον μεγάλο αριθμό, κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σταματούν τη λειτουργία τους λόγω της οικονομικής συγκυρίας και αφήνουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος.

Αβεβαιότητα προσθέτει το φαινόμενο της αλλαγής προμηθευτή από οικιακούς και εμπορικούς πελάτες με συσσωρευμένες οφειλές από τρέχοντες λογαριασμούς σε άλλη επωνυμία (με διαφορετικό ΑΦΜ) αλλά και της σημαντικής αύξησης των οφειλών των πελατών με διακοπή συμβολαίου που δημιουργούνται εξαιτίας της απώλειας μεριδίου. Η εταιρεία, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει οφειλές μεταξύ παροχών του ίδιου πελάτη στην οικιακή χρήση, στην οποία ανήκει το 70% των πελατών.

Οι ανάγκες του ομίλου και της μητρικής εταιρείας για κεφάλαια κίνησης ενδέχεται να αυξηθούν, σύμφωνα με την έκθεση, για μια σειρά από παράγοντες. Ο βασικότερος εξ αυτών είναι ο αυξημένος βαθμός καθυστέρησης είσπραξης ή ακόμη και η μη είσπραξη των απαιτήσεων, κυρίως των πελατών με διακοπή συμβολαίου προμήθειας, σε συνδυασμό με την υποχρέωση καταβολής του ΕΤΜΕΑΡ, του ΕΦΚ και του ΦΠΑ που επιβάλλεται στην ηλεκτρική ενέργεια κατά την ημερομηνία οφειλής τους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισπραχθεί ή όχι.

Ανάγκη για αυξημένα κεφάλαια κίνησης και επιδείνωση της ρευστότητας προκαλεί και η συνεχής αύξηση του αριθμού των πολιτών που εντάσσονται στο μητρώο των ευάλωτων πελατών και απολαμβάνουν ειδικά προνόμια ως προς την εξόφληση των λογαριασμών τους καθώς και οι ρυθμιστικές αποφάσεις για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς που επιβαρύνουν το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ ως προμηθευτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της "Καθημερινής".

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στους προμηθευτές, αλλά και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με την Έκθεση, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των προβλεπόμενων κατασκευαστικών έργων. Επιπροσθέτως, αρνητικά μπορεί να επηρεαστεί η δυνατότητα προμήθειας σε υγρά καύσιμα, υλικά και ανταλλακτικά. Η ΔΕΗ αναφέρει ως παράδειγμα την καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 κατά 2,5 μήνες εξαιτίας των κυβερνητικών μέτρων για τον κορονοϊό. Σημειώνει, ωστόσο, ότι εφόσον δεν υπάρξουν νέα μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, δεν προβλέπεται ιδιαίτερη μεταβολή στην πορεία των προμηθειών πέραν μιας μετατόπισης κάποιων παραδόσεων κατά 2-3 μήνες.

Η διοίκηση της ΔΕΗ πάντως προβλέπει συνέχιση της απώλειας μεριδίου αγοράς η οποία, όπως εκτιμά, σε συνδυασμό με την πολιτική εκπτώσεων και επιβράβευσης πελατών που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2020, οδηγεί σε μείωση των εσόδων.