Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός

Θα χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε πρόσωπο που δικαιούται και δεν θα μεταβάλλεται.

Την υλοποίηση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) ως αριθμού υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε χθες προς επεξεργασία στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής με τίτλο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης [Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] - Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 9 είναι αριθμητικά, χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο και δεν μεταβάλλεται, ενώ απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου. Χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα μέτρα, οι εγγυήσεις και οι μηχανισμοί ασφαλείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, καθώς και η διαδικασία χορήγησης του Προσωπικού Αριθμού. Στο σχέδιο νόμου δεν αναγράφεται χρονοδιάγραμμα για τη χορήγησή του, αν και στο αρχικό σχέδιο της διαβούλευσης αναφερόταν ότι ο Π.Α. θα δοθεί στα φυσικά πρόσωπα εντός διετίας, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική».

Αναφορικά με τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπονται τα εξής: Ορίζονται οι έννοιες που αναφέρονται στην ψηφιακή διακυβέρνηση και τίθενται οι γενικές αρχές σχεδιασμού και εφαρμογής της σχετικής πολιτικής.