Κοινωνία

Εισαγγελική παρέμβαση για τις απειλές κατά εκπαιδευτικών για τις μάσκες

Παρέμβαση της εισαγγελίας για τους αρνητές της μάσκας. Έρευνα για τα εξώδικα σε εκπαιδευτικούς.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Βαγγέλης Ιωαννίδης, σχετικά με τις καταγγελίες εκπαιδευτικών ότι γονείς μαθητών τους αποστέλλουν εξώδικα σχετικά με τη μη χρήση μάσκας στα σχολεία.

Μεταξύ άλλων αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί και από ποιους τα αδικήματα της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη των ασθενειών, της διέγερσης σε ανυπακοή και της παράνομης βίας.