Κοινωνία

Ιερώνυμος για Μόρια: έντονη ανησυχία για την τραγική κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος έκανε αναφορά σε όσα η κατάσταση στη Μόρια «υποκρύπτει για την ίδια την εθνική μας ακεραιότητα και για την ειρηνική ζωή στην Πατρίδα μας».

Τη βαθύτατη λύπη της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα γεγονότα στη Μόρια, αλλά και την «έντονη ανησυχία της για όλα όσα αυτή η τραγική κατάσταση υποκρύπτει για την ίδια την εθνική μας ακεραιότητα και για την ειρηνική ζωή στην Πατρίδα μας», εκφράζει με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Αναλυτικότερα, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας τονίζει:

Η Εκκλησία μας βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό κάθε εμπερίστατου, κάθε κατατρεγμένου, κάθε αδύναμου συνανθρώπου μας, κάθε πρόσφυγα, ανεξαρτήτως διακρίσεων. Με έργα και όχι με λόγια. Στην πράξη και όχι στη θεωρία. Για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την επούλωση των πληγών κάθε δοκιμαζόμενου. Γιατί αυτή είναι η αποστολή Της. Γιατί αυτό επιτάσσει η διδασκαλία Της. Γιατί ο Χριστός ήταν ο πρώτος πρόσφυγας.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δικαιούται και υποχρεούται, όχι μόνο να εκφράσει τη βαθύτατη λύπη Της για τα γεγονότα στη Μόρια, αλλά και την έντονη ανησυχία Της για όλα όσα αυτή η τραγική κατάσταση υποκρύπτει για την ίδια την εθνική μας ακεραιότητα και για την ειρηνική ζωή στην Πατρίδα μας.

Ένα δόλιο σχέδιο ανεπίτρεπτης, ανήθικης και απάνθρωπης εργαλειοποίησης και εκμετάλλευσης απελπισμένων προσφύγων και μεταναστών εξελίσσεται, εδώ και αρκετούς μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική μας ασφάλεια και για τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές της χώρας μας και σε αρκετές πολύπαθες γειτονιές των αστικών κέντρων, και μάλιστα την ίδια στιγμή που η γειτονική μας χώρα αυξάνει, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας, την ένταση στο Αιγαίο με προμελετημένες κινήσεις επιθετικότητας και προσβάλλει βάναυσα το θρησκευτικό συναίσθημα ολόκληρης της Χριστιανοσύνης και δη των Ορθοδόξων.

Έχει έρθει πλέον η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαφύλαξη και στην προστασία των ίδιων των ανατολικών της συνόρων, πάντα με σεβασμό προς την αξία και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου.

Η Εκκλησία μας στέκεται, όπως πάντα, στο πλευρό της αρμόδιας και υπεύθυνης ελληνικής Πολιτείας και θέτει τις Υπηρεσίες Της και τους Οργανισμούς Της στη διάθεσή της για ό,τι απαιτείται.