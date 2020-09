Πολιτική

Πολιτική θύελλα για την “έγγραφη συμφωνία” με την Τουρκία

"Πυρά" από την αντιπολίτευση δέχεται ο Πρωθυπουργός με αφορμή άρθρό του στον διεθνή Τύπο. Η απάντηση Πέτσα στον Αλέξη Τσίπρα.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση έχει προκαλέσει η αναφορά του Πρωθυπουργού σε άρθρο του στο διεθνή Τύπο για «έγγραφη συμφωνία» με την Τουρκία κατά την συνάντηση στο Βερολίνο και σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη «το αποτέλεσμα ήταν να αποσυρθεί τελικά η Τουρκία, αποκαλύπτοντας ανεπίσημες αλλά απόρρητες συζητήσεις».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό» και «διεξάγει μυστική διπλωματία», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, και καλεί τον πρωθυπουργό «έστω και τώρα» «να ενημερώσει άμεσα τον ελληνικό λαό και τα πολιτικά κόμματα για το έγγραφο που υπέγραψε εν κρυπτώ με την Τουρκία και τους όρους στους οποίους η Ελλάδα δεσμεύθηκε».

Ειδικότερα σε ανάρτησή του στο Facebook, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «πληροφορηθήκαμε όλοι σήμερα από το άρθρο του κ. Μητσοτάκη σε ευρωπαϊκές εφημερίδες, ότι ο ίδιος υπέγραψε δεσμεύσεις για τη χώρα έναντι της Τουρκίας, σε ένα έγγραφο που μένει κρυφό μέχρι και σήμερα και ουδείς γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενό του». Ο κ. Τσίπρας σχολιάζει ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που ο ελληνικός λαός ενημερώνεται από τον διεθνή Τύπο για μείζονος σημασίας πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού, σε κρίσιμα εθνικά θέματα». Προσθέτει ότι «από την ανακοίνωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, άλλωστε, έμαθαν, τόσο τα πολιτικά κόμματα όσο και οι πολίτες, ότι υπήρξαν οι εν λόγω συνομιλίες στο Βερολίνο με τη μεσολάβηση της Γερμανίας. Ενώ από το tweet του γγ του ΝΑΤΟ, κ. Στόλτενμπεργκ, μάθαμε για συναίνεση του πρωθυπουργού σε τεχνικές συνομιλίες με τη Τουρκία, την ώρα που το Oruc Reis σαρώνει μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «στις πιο κρίσιμες στιγμές για τη χώρα το ζήτημα πια δεν είναι ούτε η έλλειψη στρατηγικής, ούτε η έλλειψη συνεννόησης με την αντιπολίτευση. Ούτε καν οι εκ των υστέρων τραγελαφικές θεωρίες περί "θορύβων", "ανέμων" και "συνομιλιών που δεν είναι συνομιλίες"». «Το ζήτημα», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας, «είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Διεξάγει μυστική διπλωματία και χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα εκτός και άλλη γλώσσα εντός της χώρας, φοβούμενος πάντα μην απογοητεύσει το κόμμα του και την εκλογική του πελατεία». Ο κ. Τσίπρας προσθέτει πως ο πρωθυπουργός «δεσμεύει τη χώρα έναντι της Τουρκίας, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, αλλά και χωρίς να ζητήσει, όπως θα όφειλε, καμία εξουσιοδότηση για να υπογράψει δεσμεύσεις. Ούτε από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ούτε από τη Βουλή των Ελλήνων, ούτε καν από το υπουργικό του συμβούλιο».

Κατόπιν αυτών, ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει ότι «έστω και τώρα λοιπόν, έχει υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον ελληνικό λαό και τα πολιτικά κόμματα για το έγγραφο που υπέγραψε εν κρυπτώ με την Τουρκία και τους όρους στους οποίους η Ελλάδα δεσμεύθηκε».

Πέτσας: Ο Τσίπρας ψεύδεται ασύστολα

«Περιμέναμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Ο κ. Τσίπρας υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά σε όλους τους Έλληνες ότι το κοστούμι που επιβάλλει ο θεσμικός του ρόλος, του πέφτει μεγάλο. Για ακόμα μια φορά ψεύδεται ασύστολα» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επισήμανε ότι ο διπλωματικός του σύμβουλος είχε ενημερωθεί από τη διπλωματική σύμβουλο του πρωθυπουργού για όλα τα τεκταινόμενα στην τριμερή συνάντηση στο Βερολίνο. «Όταν ο ίδιος συναντούσε μόνος του τον κ. Ερντογάν δεν θυμόμαστε να είχε ενημερώσει κανέναν στην αντιπολίτευση» πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.

H απάντηση της Κουμουνδούρου

Απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, σε ανακοινωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «για άλλη μια φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταφεύγει στα ψέματα και στις ύβρεις για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Τα όσα αναφέρει όμως περί δήθεν ενημέρωσης του διπλωματικού συμβούλου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή κειμένου με την Τουρκία, έρχονται σε πλήρη αντίθεση όχι μόνο με την αλήθεια αλλά με τη κοινή λογική, για τους εξής λόγους:

Πρώτον, διότι ο πρωθυπουργός συναντήθηκε για ώρες με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλους τους αρχηγούς κομμάτων χωρίς να αναφερθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία ή διακανονισμό με την Τουρκία, όπως έγινε εμφανές από όλες τις σχετικές ανακοινώσεις αρχηγών. Ειδικά δεδομένων αυτών των συναντήσεων είναι απαράδεκτο ο κ Πέτσας να αναφέρεται σε επικοινωνία διπλωματικών συμβούλων όπως ο Σύριζα ποτέ δεν αναφέρθηκε στην αντίστοιχη επικοινωνία διπλωματικών συμβούλων όταν ήταν στην Κυβέρνηση.

Δεύτερον, διότι ουδεμία ενημέρωση υπήρξε του διπλωματικού συμβούλου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρξε συμφωνία ή "written understanding" Ελλάδας-Τουρκίας. Μόνο αφού η τριμερής συνάντηση στο Βερολίνο είχε αποκαλυφθεί από τον Τούρκο ΥΠ.ΕΞ, τότε υπήρξε όντως ενημέρωση για ορισμένες από τις εξελίξεις στο Βερολίνο και για την προσπάθεια να υπάρξει αποκλιμάκωση, με σαφή όμως διευκρίνιση ότι τίποτα δεν είχε υπογραφεί από καμία πλευρά και η Τουρκία δεν είχε ως εκείνη τη στιγμή συναινέσει σε τίποτα. Επίσης καμία ενημέρωση για συμφωνία επί οποιουδήποτε κειμένου δεν υπήρξε ούτε εκ των υστέρων.

Αντί λοιπόν ο κ Μητσοτάκης να προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για να κρύψει την ανικανότητά του ως προς τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών και την ανευθυνότητα του ως προς την ενημέρωση του ελληνικού λαού και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον ας ενημερώσει έστω και τώρα τί ακριβώς συμφώνησε και σε ποιους όρους δέσμευσε τη χώρα γραπτώς στο Βερολίνο, ερήμην του ελληνικού λαού».

Εν τω μετξύ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα ευρεία σύσκεψη για την διαρκή κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και τα εξοπλιστικά προγράμματα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος, συμμετείχαν οι τομεάρχες Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, Άμυνας, Θοδωρής Δρίτσας, Γιωργος Τσιπρας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αρμόδιος για τους εν λόγω τομείς, Γιάννης Ραγκούσης, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, οι πρώην αναπληρωτες Παναγιωτης Ρήγας και Δημητρης Βιτσας, ο Νικος Τοσκας, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, ο πρώην Αρχηγος Λιμενικού, Στ. Ράπτης, η πρώην υπαρχηγος της ΕΛ.ΑΣ, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο διπλωματικός του σύμβουλοςΒαγγέλης Καλπαδάκης κ.α.

«Πυρά» στον Πρωθυπουργό και από την Φώφη Γεννηματά

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «από άρθρα του Πρωθυπουργού στον διεθνή τύπο, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει “έγγραφη συμφωνία” με την Τουρκία κατά την τριμερή συνάντηση του Βερολίνου». Η κυρία Γεννηματά υπογραμμίζει στη συνέχεια ότι «ο κ. Μητσοτάκης το απέκρυψε και από τα κόμματα και από τον Ελληνικό λαό. Ζητούμε το κείμενο της συμφωνίας να δοθεί αμέσως στα πολιτικά κόμματα.Επιβεβαιώνεται ότι ασκεί επικίνδυνη μυστική διπλωματία. Χειρίζεται τα θέματα μόνος του, χωρίς κανείς να του έχει δώσει λευκή επιταγή. Έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τους χειρισμούς και τα αποτελέσματα» και καταλήγει, «επιτέλους που το πάει ο κ. Μητσοτάκης; Ως εδώ και μη παρέκει».

Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ αναφέρει ότι «το άρθρο του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση της ΝΔ διαπραγματεύεται στο εξωτερικό με το “ατού” ότι αποτελεί το πιο “καλό παιδί” του ΝΑΤΟ, κι όλα αυτά τη στιγμή που το ΝΑΤΟ αποδεδειγμένα υποδαυλίζει την επιθετικότητα της άρχουσας τάξης της Τουρκίας και σπρώχνει στο συμβιβασμό της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό επιβεβαιώνει και η γενικόλογη αναφορά του σε “διαφορές” με την Τουρκία που πρέπει να λυθούν μέσω του διαλόγου, όπως και η αναφορά του σε “έγγραφη συμφωνία” που είχε επιτευχθεί στο Βερολίνο, για την οποία πρέπει εδώ και τώρα να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Η επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, που εκτυλίσσεται με φανερή και μυστική διπλωματία, απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την ειρήνη και τη ζωή του λαού μας».

Πηγές του Περισσού τόνιζαν ότι "Καμιά ενημέρωση για συμφωνία με την Τουρκία δεν υπήρξε στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Με βάση πολιτικές εκτιμήσεις και δημοσιεύματα, σε σχόλιο του στις 15 Ιουλίου, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ είχε σχολιάσει για τη συνάντηση εκπροσώπων της Ελληνικής και της Τουρκικής Κυβέρνησης στη Γερμανία, με τη διαμεσολάβηση και τη συμμετοχή εκπροσώπου της Γερμανικής προεδρίας: “Επί της ουσίας μέσα από “μυστικές” ή “φανερές” διαπραγματεύσεις νομιμοποιούνται τα τετελεσμένα της τουρκικής επιθετικότητας και προωθείται το παζάρι που έχουν στήσει η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ με τις αστικές τάξεις και τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το παζάρι είναι επικίνδυνο και συμπεριλαμβάνει ελληνικά εδαφικά-κυριαρχικά δικαιώματα. Ο πρωθυπουργός έχει ευθύνη που δεν ενημέρωσε σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας και πρέπει να το κάνει άμεσα."

«Η ομολογία του πρωθυπουργού για ύπαρξη έγγραφης μυστικής συμφωνίας διμερώς με την Τουρκία υπό τις ευλογίες του Βερολίνου, συνιστά μέγιστο θεσμικό ατόπημα και εθνική μειοδοσία. Εξαπατώντας τον Ελληνικό λαό, αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς άνοιξαν “κερκόπορτα” στην εθνική μας κυριαρχία», αναφέρει από την πλευρά της η Ελληνική Λύση .