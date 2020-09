Κοινωνία

Συγκλονιστικές φωτογραφίες: Η ηρωίδα που έδωσε μάχη με τις φλόγες στην Ανάβυσσο

Η γυναίκα που με αυτοθυσία, μαζί με τους συνάδελφούς της, ρίχτηκαν στη φωτιά και έσωσαν ζωές και περιουσίες. Τρία καρέ που αποτυπώνουν το θάρρος και την αγωνία της.

Η δυναμική παρουσία γυναίκας της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σαρωνικού κατά τη φωτιά στην Ανάβυσσο και οι φωτογραφίες από τη μάχη της με τις φλόγες έγιναν viral!

Ο πολυβραβευμένος φωτογράφος, Δημήτρης Μεσσίνης, κατέγραψε με τον φακό του την υπεράνθρωπη προσπάθεια που έκανε η Κατερίνα Ιωαννίδου μαζί με τους συναδέλφούς της να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να σώσουν ζωές και περιουσίες.

Μέσα στις τρεις λήψεις, που δείχνουν τη δυναμικότητα, την αγωνία, αλλά και την κούρασή της, η γυναίκα με το «καρβουνιασμένο» πρόσωπο και τα λερωμένα από τον καπνό ρούχα, γίνεται σύμβολο. Είναι, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο φωτογράφος, η γυναίκα που «τα έδωσε όλα».

Ο υπουργός Εσωτερικών την συνεχάρη για το θάρρος και την αυτοθυσία της

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος συνάντησε την κυρία Κατερίνα Ιωαννίδου, την οποία και συνεχάρη για το θάρρος και την αυτοθυσία της.