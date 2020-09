Υγεία - Περιβάλλον

Εντολή Κικίλια για αυξημένη ετοιμότητα στα νοσοκομεία τεσσάρων νομών

Εντολή του υπουργού Υγείας για αυξημένη ετοιμότητα σε νοσοκομεία της κεντρικής Μακεδονίας και εντατικοποίηση των ελέγχων από τον ΕΟΔΥ

Ενντολή στους διοικητές της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Μπογιατζίδη και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρη Τσαλικάκη, να θέσουν τα νοσοκομεία των νομών Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, έδωσε σήμερα ο υπουργός Υγειάς Βασίλης Κικίλιας και ζήτησε από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, να ενταθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τα κλιμάκια και τις ΚΟΜΥ του Οργανισμού στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας

Νωρίτερα το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας, με τη συμμετοχή του γ.γ. Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκου, του γ.γ. Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλου και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, όπου και αναλύθηκαν τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή, έπειτα από τη γνωστή συρροή κρουσμάτων.