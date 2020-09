Κοινωνία

Λέσβος: Κοιμούνται σε νεκροταφεία μετά την καταστροφή στην Μόρια (εικόνες)

Συγκλονιστικές εικόνες με πρόσφυγες και μετανάστες σε νεκροταφείο. Παιδιά παίζουν δίπλα στα μνήματα.

Συγκλονίζουν οι εικόνες των προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια της Λέσβου, οι οποίοι μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του ΚΥΤ, κατά τη φωτιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα της Τρίτης, περιπλανώνται στους δρόμους του νησιού και κοιμούνται όπου βρουν, μέχρι και σε νεκροταφεία.

Η κατάσταση στη Λέσβο μετά την καταστροφή του ΚΥΤ της Μόριας είναι έκρυθμη. Οι εικόνες προσφύγων που αναζητούν χώρους για να ξεκουραστούν, να σιτιστούν ή να κοιμηθούν κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αντιδράσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν.

Αρκετές οικογένειες προσφύγων και μεταναστών βρήκαν προσωρινά καταφύγιο χτες ακόμα και σε νεκτροταφείο του νησιού. Μετανάστες και πρόσφυγες με τα υπάρχοντά τους περιφέρονται μέσα σε εκκλησίες και νεκροταφεία της Λέσβου. Μάλιστα παιδιά παίζουν δίπλα στα μνήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρόσφυγες κατέφυγαν στο κοιμητήριο που βρίσκεται κοντά στον καταυλισμό, επειδή έχει πόσιμο νερό.

"Για τρίτη συνεχόμενη μέρα χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο παραμένουν στο δρόμο, με ευθύνη της κυβέρνησης και με την υποκριτική στάση της ΕΕ, που οδήγησαν τα πράγματα στο σημερινό αδιέξοδο και που εξαγγέλλουν σε όλους τους τόνους νέες κλειστές δομές, δηλαδή νέες “Μόριες”", αναφέρει σε ανακοίνωσή του του ΚΚΕ και προσθέτει:

"Μοναδική απάντηση στη σημερινή εκρηκτική κατάσταση και στο ξενοφοβικό, ρατσιστικό μίσος είναι να γίνει πράξη το καθολικό λαϊκό αίτημα για απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά, καμιά νέα δομή κλειστή ή “ανοιχτή”, αναγνώριση του δικαιώματος να καταθέσουν αιτήσεις ασύλου στις χώρες προορισμού τους".