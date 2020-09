Οικονομία

“Πάγωμα” πλειστηριασμών έως το τέλος του 2020

Ποιες περιπτώσεις ευάλωτων οφειλετών αφορά η απόφαση των τραπεζών.

Την προσωρινή αναστολή των πλειστηριασμών της α’ κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών αποφάσισε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής.

Η αναστολή ισχύει για το χρονικό διάστημα έως το τέλος του 2020 και αφορά έναν σημαντικό αριθμό δανειοληπτών.

Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος, καθώς και δήλωσης άρσης του τραπεζικού απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια.

Σύμφωνα με την ΕΕΤ, στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται τα κριτήρια χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως ευάλωτου, οι διαδικασίες πλειστηριασμού θα προχωρήσουν κανονικά.

Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστείς ως ευάλωτος δανειολήπτης

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ακίνητη περιουσία

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει -σε κάθε περίπτωση- το ποσό των 21.000 ευρώ. Αναλυτικότερα:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 €

Νοικοκυριό δύο μελών 10.500 €

Νοικοκυριό τριών μελών 14.000 €

Νοικοκυριό τεσσάρων μελών 17.500 €

Νοικοκυριό άνω των πέντε μελών 21.000 €.