Κοινωνία

Η ΚΕΔΕ για παρτίδα με ακατάλληλες μάσκες για τα σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Ένωσης για το περιστατικό και τους πρόσθετους ελέγχους που διεξάγονται στις μάσκες για τα παιδιά.

Ανακοίνωση για την παρτίδα με ακατάλληλες μάσκες που προωθήθηκα σε σχολεία εξέδωσε η ΚΕΔΕ, σημειώνοντας ότι διεξάγονται πρόσθετοι ποιοτικοί έλεγχοι και ότι καμία ακατάλληλη μάσκα δεν θα φθάσει στα χέρια παιδιού ή εκπαιδευτικού.

Στην δήλωση του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρει

"Καμία μάσκα που δεν θα πληρεί τις προδιαγραφές, δεν θα δοθεί σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς. Η ΚΕΔΕ ανέλαβε με υπευθυνότητα να ολοκληρώσει, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας και παράδοσης μασκών σε όλα τα σχολεία της χώρας, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η διαδικασία αυτή διεξήχθη σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και νομιμότητας και πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, που τέθηκαν από τις υπηρεσίες μας, με βάση τις υποδείξεις των αρμοδίων επιστημόνων.

Για να είμαστε βέβαιοι ότι το υλικό που θα μας παραδοθεί ικανοποιεί πράγματι τις προδιαγραφές που θέσαμε, διεξάγουμε με δική μας πρωτοβουλία πρόσθετους δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους, σε πιστοποιημένα εργαστήρια .

Σε έναν τέτοιο έλεγχο, σε ποσότητα μασκών που παραλάβαμε από συγκεκριμένο προμηθευτή, διαπιστώσαμε ότι δεν πληρούσε ένα από τα κριτήρια που είχαν τεθεί σε σχέση με την περιεκτικότητα σε βαμβάκι. Γι’αυτό το λόγο αποφασίσαμε η συγκεκριμένη ποσότητα να μην παραδοθεί στα σχολεία.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παραδοθούν από την ΚΕΔΕ σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς μάσκες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του διαγωνισμού".