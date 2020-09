Κοινωνία

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία την Δευτέρα - Το πρόγραμμα

Τι ώρα πρέπει να είναι οι μαθητές στα σχολεία τους και τι θα γίνει την πρώτη μέρα. Νέες οδηγίες από το Υπιουργείο Παιδείας.

Στις 8:15 καλούνται να προσέλθουν στα σχολεία τους οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, προκειμένου να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο, οι μαθητές θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι την τέλεση του αγιασμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου.

Επιπλέον, το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας λειτουργίας θα περιλαμβάνει:

Επεξήγηση και συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Επεξήγηση και εμβάθυνση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί στα σχολεία.

Διανομή μάσκας ανά μαθητή.

Έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας.

Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς (εκτός από τα νηπιαγωγεία).

Ιδιαίτερα για τα δημοτικά, προβλέπεται και η διανομή των ατομικών δοχείων νερού (παγουριών) ανά μαθητή και η διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο.

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία και η επιτελική ανικανότητα της Κυβέρνησης αποδεικνύεται ακόμα μια φορά επικίνδυνη. Πέταξαν στην Αυτοδιοίκηση, στο παρά πέντε, την καυτή πατάτα της προμήθειας μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Το γεγονός όμως ότι κηρύχθηκε μερικώς άγονος ο διαγωνισμός της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και μάλιστα για συνολική ποσότητα 410.000 μασκών (!), αποκαλύπτει το σαθρό σχεδιασμό που καταρρέει πριν καν χτυπήσει το 1ο κουδούνι στα σχολεία. Καθιστούμε την Κυβέρνηση αποκλειστικά υπεύθυνη για ότι συμβεί από Δευτέρα και για μια ακόμη φορά την καλούμε έστω και αργά να δώσει συγκεκριμένες λύσεις».

