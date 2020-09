Κοινωνία

Πιστοί ισχυρίζονται ότι δάκρυσε η εικόνα της Παναγίας! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστική μαρτυρία στην κάμερα του ΑΝΤ1 από πιστή που αποκάλυψε πως έζησε η ίδια το θαύμα.