Κοινωνία

Καστοριά: Ρουκετοβόλο και καλάσφνικοφ βρήκαν στο θαμμένο οπλοστάσιο (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα πολεμικού υλικού θαμμένο σε υπαίθριο χώρο βρήκε η Αστυνομία. Φωτογραφίες και βίντεο από τα ευρήματα.

Πολεμικό υλικό, θαμμένο σε περιφραγμένο χώρο υπαίθριας επιχείρησης, σε περιοχή της Καστοριάς βρέθηκε χθες (Παρασκευή 11-9-2020), κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης των Τμημάτων Ασφάλειας και Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, "κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, την οποία συνέδραμε και η 122 Ομάδα Ναρκαλιείας / Τ.Ε.Ν.Ξ., του Στρατού Ξηράς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αντιαρματικό ρουκετοβόλο ( RPG ),

(16) κεφαλές αντιαρματικού ρουκετοβόλου ( RPG ),

(79) αμυντικές χειροβομβίδες και επιθετική χειροβομβίδα,

(3) πολεμικά τυφέκια, τύπου KALASHNIKOV,

(2) υποπολυβόλα, τύπου type - 50 ,

(4) γεμιστήρες υποπολυβόλων, τύπου type - 50,

(25.920) φυσίγγια,

(80) πυροδοτικοί μηχανισμοί χειροβομβίδων,

(16) συσκευασίες προωθητικής ύλης γεμίσματος αντιαρματικού ρουκετοβόλου ( RPG ) και

(9) κυλινδρικά δακτυλίδια ελάσματος κεφαλής αντιαρματικού ρουκετοβόλου ( RPG ).

Για την υπόθεση, προηγήθηκε συστηματική έρευνα, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, που συνδυαστικά οδήγησαν στον εντοπισμό και κατάσχεση του προαναφερόμενου πολεμικού υλικού.

Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος του ημεδαπού ιδιοκτήτη του χώρου, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας για παλαιότερη υπόθεση ναρκωτικών, όπλων και αρχαιοκαπηλίας.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση, εξετάζεται τόσο ο ακριβής τρόπος και χρόνος προμήθειας του οπλισμού, όσο και η ενδεχόμενη συμμετοχή συνεργών του ιδιοκτήτη του χώρου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καστοριάς."